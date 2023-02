Nous avons essayé, en pleine frénésie des Fêtes, la nouvelle gamme Hyaluron Activ B3 d'Avène

Créé pour

Un maquilleur de renom m’a déjà confié que, avant toute chose, il s’employait à hydrater et mettre en valeur la peau de ses clientes, parce qu’une fois que le teint paraît radieux, il ne faut pas grand-chose de plus pour être splendide.

C’est une bonne nouvelle pour celles qui y parviennent sans effort, mais pas pour moi. J’ai 43 ans, et mon épiderme ne manque jamais de révéler la moindre de mes transgressions. Une nuit trop courte, un repas trop bien arrosé, et me voilà vieillie d’une décennie. Avec le froid, le chauffage et les excès du temps des Fêtes, il me faut admettre que mon visage a vu de meilleurs jours.

Voilà pourquoi je me suis empressée d’accepter la proposition qu’on m’a faite d’essayer la nouvelle gamme Hyaluron Activ B3 d’Avène, il y a quelques mois. La ligne est composée d’une crème de jour, d’une crème de nuit, d’un soin contour des yeux et d’un sérum. Quatre produits, rien de compliqué, pas de routine en 10 étapes que je risque d’abandonner plus vite que mes résolutions du Nouvel An. Je suis partante !

Agir sur la cause du vieillissement

La gamme Hyaluron Activ B3 a été mise au point après six ans de recherches pour s’attaquer aux cellules vieillissantes, ou cellules sénescentes. Celles-ci sont aussi appelées « cellules zombies », parce qu’elles sont endommagées. Elles s’accumulent dans nos tissus, et contaminent les cellules voisines en se dégradant.

« L’accumulation de cellules sénescentes peut entraîner un déclin fonctionnel progressif. Dans le cas du tissu cutané, ce processus conduit au vieillissement de la peau. Le but, en se concentrant sur les cellules sénescentes, est de cibler la cause du vieillissement et de le ralentir », précise Dre Katie Beleznay, dermatologue.

« Jusqu’à maintenant, en matière de soins anti- âge, l’objectif principal était de combattre les signes du vieillissement, renchérit Maxine Ryan, éducatrice principale chez Avène. Dorénavant, nous agissons directement sur la cause du vieillissement. Nous visons à prolonger la vie des cellules à long terme. »

Pour y parvenir, elle explique que les produits Hyaluron Activ B3 contiennent deux types d’acide hyaluronique, tous deux d’origine entièrement naturelle : une première molécule au poids élevé, qui agit sur l’épiderme grâce à son effet hydratant, et une deuxième, plus légère, qui agit en profondeur pour aider à compenser la perte d’acide hyaluronique qui survient avec les années.

Ils recèlent aussi du niacinamide (Vitamine B3), qui améliore l’élasticité cutanée et ralentit la sénescence. À condition d’être hautement concentré, « il s’agit de la molécule la plus efficace contre le vieillissement cutané, qui augmente de 50 % la longévité des cellules », souligne Maxine Ryan. C’est en partie grâce à leur impressionnant dosage de 6% de niacinamide que les soins Hyaluron Activ B3 sont si efficaces.

Le banc d’essai

J’entame ma nouvelle routine en appliquant le Sérum concentré repulpant. Je l’utilise aussi sur mon cou et sous mes yeux, puisque le produit – non parfumé, et composé de seulement huit ingrédients – a été conçu pour convenir à toutes les zones, même les plus fragiles.

Léger, il pénètre rapidement et ne laisse aucun fini huileux. Après l’application, ma peau paraît lissée, presque tendue (et la sensation est confortable).

J’étale ensuite le soin de jour Crème fermeté régénérante, qui vient dans un pot de verre rechargeable. Pratique ! La crème au parfum subtil est onctueuse sans être lourde. La combinaison des deux produits illumine ma peau, l’effet bonne mine est instantané.

Puis j’enduis le contour de mes yeux du Soin regard triple action en le tapotant du bout des doigts. La lotion laisse une agréable sensation de fraîcheur, et décongestionne le regard instantanément. Mes cernes s’estompent, et continuent de le faire au fil des utilisations qui suivent.

L’effet repulpant dure toute la journée. Mes rides sont moins visibles, même dans le redoutable miroir du pare-soleil de la voiture.

Avant de me coucher, je nettoie mon visage, puis j’enchaîne une nouvelle dose de sérum et la Crème multi-intensive nuit. Celle-ci est fluide et riche sans être grasse. Sa teinte légèrement orangée est due, selon la documentation qui accompagne les soins, à la présence de rétinal, 10 fois plus actif que le rétinol.

Au réveil, ma peau semble bien hydratée, comme une éponge desséchée soudainement imbibée d’eau (probablement une description assez juste de mon épiderme). Note à moi-même : utiliser un sérum et une crème la nuit – lorsque la peau se régénère le plus – est une excellente idée. J’aurais dû m’y mettre avant.

Après quelques jours, mes rides s’estompent visiblement, je ne vois presque plus mes pattes d’oie. Ma peau est plus lumineuse, plus douce.

Et au bout de quelques semaines, je dois reconnaître que ma peau est radieuse. Mon compagnon, qui ne remarque jamais rien, me complimente sur mon teint. Ma sœur aussi… au téléphone, en appel FaceTime !

Un carnage de mes cellules zombies digne de la série Walking Dead ? Je ne sais pas, mais les résultats me donnent envie de continuer à utiliser ces produits encore longtemps !

