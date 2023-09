Mon cheminement vers la confiance : j’ai appris à aimer mon corps en bikini

Créé pour

La tondeuse douce pour la peau et les poils pubiens Venus de Gillette est la grande gagnante du Palmarès beauté 2023 dans la catégorie « Meilleur outil d’épilation ».

Enfant, à la fin des années 90, j’étais constamment embarrassée par mon corps. Les publicités pour les régimes alimentaires tournaient en boucle; chaque foyer possédait sa cassette vidéo d’entraînement. On aurait dit que personne autour de moi n’était satisfait de son corps. J’en ai donc déduit que quelque chose clochait avec le mien. Plus précisément, mon ventre rond me préoccupait. Je rêvais de me réveiller avec un ventre plat et des abdominaux d’enfer à la Britney Spears ou Christina Aguilera. À 13 ans, j’ai renoncé à toutes mes collations préférées et je me suis mise à faire des abdominaux dans ma chambre tous les soirs. Je voulais à tout prix être mince. Bref, j’ai été très critique avec moi-même pendant des années, alors qu’en fait, je n’avais rien à me reprocher. Ce qui n’allait pas, c’était le message que la société m’envoyait : je ne méritais pas de me sentir belle ou sexy parce que je ne faisais pas une taille 0.

Ce n’est qu’à 25 ans que j’ai envisagé de porter un bikini en public – sous l’influence de Gabi Gregg, alias Gabi Fresh, l’inventeuse du terme « fatkini ». Je me souviens d’avoir lu l’un de ses articles de blogue illustré de photos d’elle dans un magnifique bikini de style rétro. En admiration devant sa beauté, j’ai pensé au sentiment de liberté que j’aurais si j’exposais mon ventre en public moi aussi. Alors, en faisant mes bagages pour des vacances en famille à la Grenade, j’ai glissé mon premier bikini dans ma valise. J’avais aimé mon reflet dans la glace lorsque je l’avais essayé dans le magasin. Mais arrivée à notre lieu de vacances, j’ai soudain été intimidée à l’idée de le porter en public. Je n’arrivais pas à me décider. Et si les gens me dévisageaient? Et si quelqu’un me lançait des insultes, détruisant d’un coup ma confiance en moi?

Je sais que je suis loin d’être la seule à avoir eu de tels sentiments dans les mêmes circonstances. Selon une étude réalisée par Venus de Gillette, un tiers des Canadiennes sont mal à l’aise lorsqu’elles portent un maillot de bain en public* et 79 % d’entre elles ont déjà renoncé à porter un maillot parce qu’elles ne se sentaient pas à l’aise devant les autres.* Et ce n’est pas seulement une question de poids : beaucoup de femmes sont gênées par leurs poils, ce qui peut aussi les empêcher de se montrer sur la plage. Certes, 90 % des Canadiennes se rasent lorsqu’elles prévoient de porter un maillot*, mais c’est à vous, lectrice, de décider si vous voulez vous épiler ou vous montrer au naturel. L’opinion des autres ne devrait jamais vous empêcher de vivre votre vie en toute liberté et toute confiance.

Le jour où j’ai enfin porté mon bikini à la plage, personne n’a sourcillé. Un inconnu m’a même dit que j’étais magnifique. Alors, nul besoin d’un régime spécial ou d’un secret d’entraînement pour s’afficher sur la plage. Tout ce qu’il me faut aujourd’hui, c’est un maillot de bain dans lequel je me sens sexy, une crème avec un SPF suffisant et des produits Venus doux pour la peau, comme la tondeuse douce pour la peau et les poils pubiens. La gamme Venus est parfaite pour tous les corps, avec ou sans poils, car il s’agit avant tout d’être bien dans sa peau et de prendre soin de celle-ci.

Dix ans déjà que j’ai découvert le mouvement « body-posi » et que j’ai trouvé la confiance nécessaire pour porter n’importe quel type de maillot de bain. Malheureusement, la culture du régime fait un retour discret. Mais je refuse de revenir en arrière! Cet été, rejoignez-nous, Venus et moi, et remettons en question les critères désuets. Vous voulez un corps de rêve sur la plage? Enfilez un joli maillot de bain, appliquez de la crème solaire et adoptez les produits Venus qui vous permettront de vous sentir bien dans votre peau. Et voilà, vous avez un corps fait pour la plage!

*Méthodologie : Du 1er au 5 mai 2023, Gillette Venus a mené un sondage en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 1 007 Canadiennes âgées de 18 à 34 ans, équilibré et pondéré en fonction de l’âge et du genre. Toutes les personnes interrogées étaient membres du Forum Angus Reid en ligne. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon de cette taille donnerait une marge d’erreur de +/- 3,1 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 %.

1. L’huile adoucissante pour les poils et la peau Venus de Gillette pour la peau et les poils pubiens, 26,99 $**

Composée à 99,5 % d’un mélange d’huiles végétales, cette formule nourrissante contribue à minimiser l’inconfort et les démangeaisons tout en préservant l’hydratation de la peau. Pour de meilleurs résultats, utiliser avant et après les jours d’épilation.

2. Le nettoyant + gel à raser 2 en 1 pour la peau et les poils pubiens Venus de Gillette, 26,99 $**

Cette formule testée par des dermatologues et des gynécologues ne contient ni parabènes, ni colorants, ni parfum, ni produits de silicone. Elle fournit une couche protectrice et apaisante qui permet de se raser sans s’irriter et d’obtenir un résultat doux au toucher. Elle peut également servir de nettoyant doux quotidien entre les jours d’épilation.

3. L’exfoliant Peau lisse Venus pour la peau et les poils pubiens de Gillette, 26,99 $**

Cette formule unique s’utilise les jours d’épilation – et les autres – pour lisser la peau et la protéger contre les entailles et les coupures. Elle contribue également à éliminer les peaux mortes, l’excès de sébum, la saleté et l’huile qui peuvent provoquer des poils incarnés.

4. Le sérum apaisant quotidien Venus pour la peau et les poils pubiens de Gillette, 26,99 $**

Ce sérum hydratant apaise la peau après le rasage et contribue ainsi à réduire les démangeaisons et les irritations. Sa formule douce contenant de l’acide lactique empêche l’accumulation des cellules mortes, qui provoquent les poils incarnés.

5. La tondeuse douce pour la peau et les poils pubiens Venus de Gillette, 56,49 $**

Cet outil est le grand gagnant dans la catégorie « Meilleur outil d’épilation » du Palmarès beauté 2023. La tondeuse est conçue pour épiler les zones les plus sensibles en douceur et avec efficacité. Dotée d’ailettes latérales de protection de la peau, elle s’utilise sur peau sèche ou mouillée et est également conçue pour éliminer les peaux mortes, le sébum, la saleté, l’huile et les poils incarnés.

6. Le rasoir pour la peau et les poils pubiens Venus de Gillette, 31,49 $**

Ce rasoir est spécialement conçu pour protéger la peau du pubis contre les irritations dues au rasage. Il comporte une barre de protection contre les irritations et des lames espacées de manière optimale pour couper les poils en touchant à peine la peau. De plus, il a été testé par des dermatologues et des gynécologues.

7. Le rasoir Doux somptueux Sensible Venus de Gillette, 26,99 $**

Le rasoir Doux somptueux Sensible Venus de Gillette est idéal pour les peaux sensibles, car il est doté d’une bande lubrifiante SkinElixir qui lui permet de glisser facilement.

**Les prix sont à la seule discrétion du détaillant.

