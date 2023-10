Essayez cette trempette au crabe qui plaira à tous

Created for

Que ce soit pour les réceptions des Fêtes, les réunions de famille ou les soirées de jeux ou de cinéma à la maison, on aime toujours avoir une recette spéciale dont tout le monde raffole. Cette trempette au crabe fera sensation à tout coup, à l’apéro, comme collation ou en à-côté.

Faite de succulents morceaux de chair de crabe canadien, du mariage parfait d’assaisonnements et de trois variétés de fromages fondus, cette trempette se déguste accompagnée de craquelins, de crostinis ou de bâtonnets de légumes, qui ajoutent le côté croquant.

Pour préparer cette recette toute simple, commencez par préchauffer le four à 177 °C (350 °F). Pendant que le four chauffe, égouttez une boîte de morceaux de chair de crabe canadien et mélangez-y du fromage à la crème, de la crème sure, de la mayonnaise, du monterey jack râpé, une échalote finement ciselée, une gousse d’ail émincée, de la moutarde à l’ancienne, du jus de citron, de la sauce Worcestershire et de l’assaisonnement Old Bay (à défaut de ce dernier, un mélange d’épices à la cajun fait très bien l’affaire). Versez le mélange dans un plat allant au four et recouvrez-le de parmesan râpé. Enfournez, laissez cuire de 15 à 20 minutes, et c’est prêt !

Si la saveur et la texture de cette trempette vous raviront d’emblée, il en ira de même pour sa valeur nutritive. La chair de crabe canadien a une teneur élevée en protéines, en vitamine B12 et en folate, ainsi qu’en plusieurs minéraux dont le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium et le zinc. Peut-on demander mieux qu’un plat à la fois succulent et nutritif ?

Voici quelques délicieuses variantes que vous voudrez peut-être essayer :

Remplacez le crabe par de la chair de homard canadien pour une version encore plus savoureuse.

Substituez à la crème sure du yogourt grec pour augmenter la teneur en protéines.

Utilisez du gruyère, du havarti, du colby ou tout autre fromage que vous avez sous la main.

Jusqu’à 24 heures à l’avance, on peut préparer le mélange et le ranger au frigo jusqu’au moment de le mettre au four.

Trempette chaude au crabe

Temps de préparation : de 8 à 10 minutes

Temps de cuisson : de 20 à 25 minutes

Rendement : de 2 à 4 portions

Ingrédients :

1 boîte (120 g) de morceaux de chair de crabe canadien, égouttée

½ tasse (100 g) de fromage à la crème, ramolli

¼ tasse (60 ml) de crème sure

¼ tasse (60 ml) de mayonnaise

½ tasse (125 ml) de monterey jack, râpé

1 échalote, ciselée

1 gousse d’ail, émincée

1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron

1 c. à thé (5 ml) de moutarde à l’ancienne

1 c. à thé (5 ml) de sauce Worcestershire

½ c. à thé (2,5 ml) d’assaisonnement Old Bay®

¼ tasse (60 ml) de parmesan, râpé

½ c. à soupe (7,5 ml) de ciboulette, ciselée, pour le service

Préparation

Préchauffer le four à 177 °C (350 °F). Dans un bol de taille moyenne, mélanger tous les ingrédients, sauf le parmesan et la ciboulette. Transférer le mélange dans un plat (d’une capacité de 2 à 3 tasses) allant au four et le parsemer de parmesan. Enfourner la trempette et la cuire de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que son contour soit doré et qu’elle commence à bouillonner. Régler le four à « gril » (broil) et cuire la trempette de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que sa surface soit bien dorée. Retirer du four et laisser refroidir 10 minutes. Garnir de ciboulette et servir avec des crostinis, des craquelins ou des crudités.

Trouvez d’autres recettes de fruits de mer simples et délicieuses sur chooseseafood.ca/fr