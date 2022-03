La raison pour laquelle l'actrice Julie du Page adore son nouveau sérum anti-âge à triple action

Mon histoire avec Lancôme ne date pas d’hier puisqu’elle est intimement liée à mes souvenirs de petite fille. Combien de fois ai-je observé la routine beauté et maquillage de ma mère qui utilisait déjà Lancôme à l’époque ? Je me souviens particulièrement de sa crème teintée « Bienfait du Matin » et de son odeur divine.

Et comme souvent on pose les mêmes gestes que sa maman, Lancôme a accompagné mes premières routines beauté d’adolescente. La tradition se poursuit encore avec ma fille Billie !

J’ai été flattée et ravie lorsque l’été dernier l’équipe de Lancôme Canada m’a proposé de me joindre à elle en tant qu’ambassadrice. « Il n’y a pas de hasard… », me suis-je dit. Et en plus, j’adore tester des produits de beauté et de maquillage !

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j’ai un rythme de vie assez effréné. Je suis actrice, animatrice, chroniqueuse en plus d’être la maman comblée de deux ados. J’ai aussi un chien avec lequel je marche trois fois par jour, beau temps, mauvais temps.

Mon horaire n’est jamais le même puisque certains jours je suis en mode écriture et d’autres, en tournage. J’essaie aussi de mettre à mon horaire des séances de sport le plus souvent possible. Seul dénominateur commun de mes journées : je me lève aux aurores et je ne dors jamais assez !

Il y a des moments où ce manque de sommeil se reflète vraiment sur ma peau. Elle devient alors plus sèche, sensible et elle manque de tonus, de fermeté et d’éclat.

J’aime prendre soin de ma peau, mais il faut que ça soit rapide, efficace et que les résultats soient au rendez-vous.

Depuis décembre, j’utilise le Rénergie Triple Sérum de Lancôme. Trois ingrédients actifs super puissants pour une triple action.

Une nouvelle génération d’acide hyaluronique vient apporter de la fermeté et de l’hydratation, en plus de repulper l’épiderme. Ce que j’adore. Comment se passer de cet ingrédient après 40 ans ?

Le duo vitamine C + niacinamide est efficace pour l’éclat du teint et les taches brunes dont on se passerait volontiers, mais qui malheureusement apparaissent avec le temps.

Finalement, l’acide férulique, un super antioxydant protecteur qui réduit les signes de vieillissement.

Chaque ingrédient est protégé dans des compartiments séparés à l’abri de l’air, des impuretés et de la lumière intense, ce qui permet une plus grande stabilité et performance des composants. Ils ne fusionnent qu’au moment de l’utilisation, c’est-à-dire quand on appuie sur la pompe. Cette technologie anti-âge est assez révolutionnaire !

J’applique Rénergie Triple Sérum matin et soir avant de mettre ma crème de jour ou de nuit. Une pompe ou deux suffisent largement. Les trois éléments s’unissent et forment une triple dose rapidement absorbée par la peau. L’une a une texture crémeuse, l’autre est une émulsion légère et la troisième se présente sous forme d’un gel. J’en profite pour masser mon visage quelques secondes.

Avec les grands froids de l’hiver, il m’arrive de superposer Rénergie Triple Sérum au Sérum Advanced Génifique pour bénéficier d’encore plus d’hydratation.

Suis-je satisfaite ? Oui, absolument et pour différentes raisons. Les résultats ont été visibles rapidement, ce qui est important pour moi. Ma peau est plus lisse, bien hydratée, nourrie et repulpée. Mon teint est lumineux et plus uniforme, même après une courte nuit de sommeil ! Mes rides, ridules ainsi que les petites taches brunes que j’ai sur la joue gauche se sont beaucoup atténuées.

Rénergie Triple Sérum convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles, comme la mienne. Si vous aimez l’idée d’un soin aux multiples bienfaits en un seul geste, il y a de fortes chances que ce sérum vous plaise !