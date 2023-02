La Martinique, joyau des Antilles françaises

Une île d’exception, à découvrir pour la richesse de sa nature, de sa culture et de son histoire, et pour la chaleur de son accueil – en français.

À la recherche d’une destination de vacances paradisiaque, authentique et accessible en moins d’une demi-journée de voyage ? L’île de la Martinique vous tend les bras ! Ou plutôt les ailes, puisqu’elle est desservie par des vols directs depuis Montréal par Air Transat et Air Canada, et avec correspondance depuis Québec et Ottawa. Préparez votre maillot de bain et découvrez toutes les splendeurs de l’île aux fleurs. Une expérience unique, un séjour mémorable !

Plein la vue

Île couverte de végétation luxuriante ancrée dans la mer turquoise des Caraïbes, la Martinique est un joyau de 1 000 km2 de nature préservée et particulièrement variée. D’ailleurs, son territoire a été désigné Réserve de biosphère par l’UNESCO. On s’y balade à pied, en voiture, en deux roues ou même en bateau pour découvrir ses plages de sable fin, ses forêts tropicales denses, ses cascades somptueuses, ses mangroves fascinantes et l’emblématique volcan de la montagne Pelée, avec ses sentiers balisés très appréciés des randonneurs. Sans oublier les innombrables sites de plongée donnant à voir une biodiversité marine exceptionnelle qui fait le bonheur des amateurs de tous niveaux. Et comme son littoral en entier est accessible et ouvert au public l’année durant, on n’a aucun mal à trouver un coin de paradis où se prélasser au son des vagues.

Un précieux patrimoine culturel

Impossible de goûter à la culture martiniquaise sans emprunter sa Route des Grands Rhums, qui mène aux 14 distilleries de l’île où observer le processus de production et savourer cette spécialité locale renommée dans le monde entier. Les gourmands apprécient aussi la visite des nombreuses fermes biologiques ainsi que la dégustation de chocolat produit sur place et d’un café d’excellence, un arabica typica des plus veloutés.

La Martinique possède aussi un remarquable réseau de musées et de lieux culturels dont la visite est essentielle pour comprendre l’histoire de ses habitants et apprécier sa richesse patrimoniale. On met le cap sur l’émouvant Mémorial des esclaves de l’Anse Caffard, l’espace d’art contemporain au François ou la charmante bourgade de Saint-Pierre, ancienne capitale de l’île aujourd’hui classée « Ville d’art et d’histoire ».

Art de vivre

Dans sa culture, dans sa langue, dans son architecture et évidemment dans son assiette, c’est le mariage de ses racines caribéennes et européennes qui fait tout le charme de la Martinique. Petits gourmands et grands gourmets se régalent autant de ses plats créoles – tels que le blaff de poisson, le crabe farci, le gratin de papaye verte et le colombo de poulet, d’agneau ou de porc cuit dans du lait de coco – que de ses mets issus de la gastronomie française – comme le soufflé, la bouillabaisse et le filet mignon. Côté desserts, les sorbets aux fruits locaux et le blanc-manger-coco sont des délices qui rafraîchissent à coup sûr après une journée d’exploration. Enfin, pas question de faire l’impasse sur les accras de morue ! Cet amuse-gueule martiniquais par excellence est un beignet salé, tendre et croustillant proposé sur toutes les cartes de restaurants, à accompagner d’un ti-punch ou d’un cocktail préparé avec le fameux rhum de l’île.

Quelques adresses…

Envie de profiter des charmes de la Martinique ? L’offre d’hébergement y est variée. Villas, appartements, hôtels, bungalows, complexes avec ou sans forfaits tout compris, et bien d’autres, vous avez l’embarras du choix. Pour vous guider, en voici un petit échantillon.

L’exotique. L’hôtel Bambou, niché dans la jungle avec les pieds dans l’eau, est la destination parfaite pour se ressourcer seul ou en couple.

L’authentique. Le Hameau du Morne des Cadets offre une expérience immersive au cœur de l’exploitation agricole biologique de Tonton Léon, avec hébergement dans des gîtes créoles tout confort offrant une vue grandiose sur la montagne Pelée.

L’actif. Le Village Pomme Cannelle est idéal pour les voyageurs qui veulent bouger puisqu’il est le point de départ d’excursions de randonnée, de rafting ou de kayak, notamment.

Le pratique. L’hôtel Pierre & Vacances, avec ses allures de village festif, propose une foule d’activités sur place.