Un cadeau techno génial pour chaque personne sur votre liste

Créé pour

Quand vient le temps de faire plaisir aux autres, on ne peut pas se tromper en donnant des nouveautés technos. Reste à trouver ce qui convient le mieux à chacun. Que vous désiriez gâter un être cher avec cet article de valeur qu’il convoite tant ou surprendre une amie avec une trouvaille pratique qui agrémentera son quotidien, les idées cadeaux technos ne manquent pas. Puisque vous avez l’embarras du choix, La Source a fait une sélection des meilleurs cadeaux à offrir afin de vous aider à choisir l’article idéal pour chacun selon son âge et sa personnalité. Ne cherchez pas plus loin, vous trouverez tout ce qu’il vous faut – et plus – à La Source (en magasin ou en ligne).

Pour donner un élan à votre magasinage, voyez quelques-unes des suggestions de l’équipe de La Source.

Pour les mordus d’exercice qui mettent la barre très haut

… aidez-les à battre leur record perso.

Étui pour téléphone d’OtterBox, à partir de 44,99 $

Cet étui protecteur résistant aux chocs et aux chutes permet de s’entraîner en toute confiance. Parfait pour ceux qui veulent courir l’esprit en paix ou même sortir des sentiers battus.

Montre intelligente Versa 4 de Fitbit, 299,99 $

Cette nouveauté Fitbit est offerte dans une teinte élégante exclusive à La Source : cadre rose cuivré et bracelet écarlate. Très chic pour les séances de HIIT ! Elle possède toutes les fonctionnalités les plus recherchées, dont un GPS intégré, un moniteur de fréquence cardiaque et l’affichage des statistiques d’entraînement en temps réel.

Écouteurs sans fil Powerbeats Pro, 329,99 $

Munis de crochets ajustables et d’embouts résistants à la sueur et à l’eau, ces écouteurs-boutons ultralégers resteront bien en place au cours des entraînements intenses. De plus, grâce à leur pile longue durée dotée d’une autonomie de 9 heures, ils accompagneront les marathoniens jusqu’au fil d’arrivée.

Pour les ados branchés

… parions qu’ils déposeront leur téléphone le temps de vous faire un câlin !

Banque d’alimentation portable Helix/Retrak, 19,99 $

Vos ados pourront recharger leur cellulaire n’importe où grâce à cette banque d’alimentation qui se glisse dans une poche. Ils auront amplement le temps de perfectionner leur chorégraphie sur TikTok avant que la pile se décharge !

Razer Kishi V2, 129,99 $

Ne craignez plus les longs trajets en auto avec un jeune qui s’impatiente. Cette manette de jeu mobile se connecte à un iPhone et offre une expérience de jeu digne d’une console, avec une prise confortable et un contrôle optimal. Votre ado ne verra pas le temps passer.

Galaxy Z Flip4 de Samsung, voir les prix en magasin

Se photographier soi-même n’aura jamais été aussi simple grâce à ce téléphone pliable nouvelle génération, qui tient dans le bon angle tout seul. Parmi ses fonctions mains libres, on peut répondre à des textos et passer des appels sans ouvrir le téléphone, ou encore faire des vidéos et des photos par commande vocale.

Une valeur sûre sous le sapin

… dont toute la famille profitera.

Aspirateur robot Eufy Robovac 25C Max, 299,99 $

Pas le temps de nettoyer le plancher ? Confiez la tâche à ce puissant aspirateur-robot qui ramasse tout sur son passage. Une application permet d’utiliser votre téléphone comme commande à distance. Délestez-vous de cette corvée et passez plus de bon temps en famille.

Console Xbox Series S, 379,99 $

Cette console Xbox, la plus petite à ce jour, est entièrement numérique et ultra-rapide. En plus de combler l’amateur de jeux vidéo, elle sera utile aux autres membres de la maisonnée, qui pourront regarder des séries ou des films en 4K en continu.

Projecteur HD portable Freestyle de Samsung, 1 149,99 $

Soirée cinéma au programme. Offrez à votre famille ce projecteur HD haut de gamme conçu pour un écran jusqu’à 100 pouces et muni d’un haut-parleur à 360°. Une bonne façon de passer plus de temps en famille. Sortez le popcorn !

Pour ceux qui aiment voir du pays

… équipez-les pour leur prochain voyage.

Tile Mate, 34,99 $

Ce dispositif de repérage s’installe sur un objet de valeur, comme une valise ou un trousseau de clés, et permet de le localiser à l’aide d’un téléphone. Voilà qui évite bien des soucis et simplifie la vie.

Caméras de sécurité pour l’extérieur Blink d’Amazon, 239,99 $

Offrez la paix d’esprit. C’est facile de surveiller les portes d’entrée et de dissuader les visiteurs indésirables avec cet ensemble de deux caméras sans fil munies d’un détecteur de mouvement, d’une vision de nuit à infrarouge et de fonctionnalités audio bidirectionnelles.

Ordinateur portable Chromebook Spin LTE d’Acer, 549,99 $

Ce portable ultraléger a la taille d’une feuille de papier et se trimbale bien partout. Grâce à sa connexion LTE, il fonctionne même lorsque le réseau WiFi est hors de portée. Sa pile a une autonomie de 14 heures.

Pour découvrir d’autres idées de cadeaux, visitez La Source, le plus vaste commerçant techno du Canada. Vous trouverez un magasin La Source dans la plupart des grands centres commerciaux.