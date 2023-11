Nous avons testé la brosse de séchage One-Step Volumizer PLUS de Revlon sur 5 textures de cheveux

Créé pour

La brosse de séchage One-Step Volumizer PLUS de Revlon est la grande gagnante de la catégorie « Meilleur nouvel outil capillaire » du Palmarès Beauté 2023.

Dans le tourbillon des préparatifs, trouver le cadeau idéal à offrir pour les Fêtes peut s’avérer difficile. Et s’il en existait un qui pouvait vous combler aussi, et vous faire gagner du temps ? La dernière innovation de Revlon, le sèche-cheveux et brosse à air chaud One-Step Volumizer PLUS, simplifiera à la fois votre coiffage et votre recherche de cadeaux. Cet appareil très en vogue est le grand vainqueur de la catégorie « Meilleur nouvel outil capillaire » du Palmarès Beauté 2023 – un titre bien mérité. Grâce à sa tête ovale de 6,4 cm, à ses quatre réglages de chaleur et à ses picots en nylon infusés au charbon, cette brosse de séchage rend vos cheveux plus brillants et plus volumineux en deux fois moins de temps qu’un outil ordinaire. Elle est dotée d’une tête amovible, pratique pour le transport, et d’une poignée fine et légère, qui facilite le coiffage.

Pour mettre à l’épreuve cet outil primé avant de le faire figurer sur une liste d’achats des Fêtes, nous avons demandé à cinq spécialistes beauté ayant des textures de cheveux différentes de l’essayer elles-mêmes et de nous raconter leur expérience.

Lora Grady, rédactrice beauté, tendances et chroniques pour le magazine Cosmetics et rédactrice beauté indépendante

En général, je sèche mes boucles à l’air libre ou au sèche-cheveux à l’aide d’un diffuseur, alors j’étais très curieuse de voir les résultats que j’obtiendrais avec le One-Step Volumizer PLUS de Revlon. Premières impressions : il est super facile à utiliser grâce à son embout et à son cordon pivotant très pratiques, et il fonctionne vraiment bien. J’ai eu beau essayer au fil des ans, je n’ai jamais réussi à maîtriser l’art de manier une brosse ronde d’une main tout en faisant fonctionner un sèche-cheveux de l’autre. Comme cet outil fait les deux à la fois, il donne un très beau volume, ce que j’ai du mal à obtenir avec mes cheveux fins. J’apprécie également les multiples réglages de chaleur, y compris le réglage froid (presque tous les coiffeurs professionnels à qui j’ai parlé du séchage à chaud m’ont vanté l’importance de terminer sa coiffure à l’air froid pour la fixer). C’est un outil que je réutiliserai très certainement.

Janu Yasotharan, directrice créative et rédactrice

Je vous le dis franchement : le One-Step Volumizer PLUS de Revlon a changé la donne pour moi. J’adore les appareils qui combinent brosse ronde et séchoir et je trouve que celui-ci est le plus accessible du point de vue du prix et de la facilité d’utilisation, pour qui vise le résultat d’un salon de coiffure à la maison. J’aime beaucoup le cylindre de forme ovale, davantage que les cylindres ronds qu’on trouve sur le marché en ce moment : il permet un contact maximal avec mes cheveux, ce qui me donne un fini lisse et brillant. J’aime aussi le fait que le One-Step Volumizer PLUS offre plusieurs réglages, dont le froid. La plupart des brosses de marque grand public nous obligent à appuyer sur un bouton pour obtenir un jet froid pendant l’utilisation afin de fixer la coiffure, ce qui me frustrait souvent. J’ai été ravie de pouvoir fixer mes racines en me contentant de régler la température avec le bouton.

Vanessa Fontaine, rédactrice beauté et santé

Je déteste me sécher les cheveux. En général, il me faut 40 minutes pour sécher et dompter mes frisottis. Mais avec le One-Step Volumizer PLUS de Revlon, en une quinzaine de minutes, j’ai obtenu un résultat soigné, digne d’un salon de coiffure.

J’ai déjà essayé d’autres brosses de séchage, mais je suis toujours revenue à mon fidèle sèche-cheveux. Si je n’ai pas un embout que je peux diriger vers le bas, je me retrouve généralement avec une explosion de cheveux rebelles. J’ai donc été surprise de constater que la combinaison de poils courts et longs de cette brosse permettait de démêler et de lisser tous les cheveux en une seule fois, sans avoir besoin de retouches au fer plat. J’ai dû m’habituer au réglage de la chaleur, mais après quelques essais, je comptais les crans sans regarder : en trois clics, je passe du réglage le plus chaud au souffle d’air frais, qui me fait des boucles épaisses et brillantes dignes de Kate Middleton.

Ingrie Williams, rédactrice beauté et style et cofondatrice de The T-Zone

Il n’a fallu que quelques secondes pour fixer la tête de la brosse du One-Step Volumizer PLUS sur la poignée (un design de rêve pour les voyageuses). Les premières choses qui ont attiré mon attention sont la forme et le poids. La brosse permet une bonne prise avec sa poignée profilée qui tient bien dans ma paume, sans être encombrante ni lourde. J’ai été agréablement surprise de constater qu’elle est bien plus légère que beaucoup d’autres outils de coiffage que j’ai essayés. J’ai une abondance de cheveux très épais et crépus… et encore du travail à faire pour me muscler le haut du corps. Or, je n’ai pas senti de fatigue dans les bras ni les poignets de toute la durée du coiffage. D’ailleurs, il m’a fallu moins de temps que je ne le pensais pour ordonner ma crinière. Le débit d’air est puissant. Après avoir joué avec les réglages, j’ai utilisé la puissance moyenne pour travailler les boucles plus lâches de ma nuque, et je suis passée à la puissance élevée pour la texture plus serrée au sommet de ma tête. Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est la facilité avec laquelle les poils s’accrochent à mes boucles pour les lisser, mais aussi la manipulation aisée que permet la forme ovale de la brosse. Je pensais que mes cheveux s’emmêleraient par moment parce que je n’ai pas de compétences professionnelles, mais ce n’est pas arrivé. La brosse a séché et étiré mes boucles mieux que je ne l’avais imaginé, avec un minimum d’effort. J’ai obtenu la préparation parfaite pour un fini protecteur ou un lissage supplémentaire.

Suzie Michael Galway, directrice beauté par intérim, FASHION

J’étais curieuse de découvrir le One-Step Volumizer PLUS de Revlon depuis qu’il a pris d’assaut ma page Pour toi sur TikTok l’année dernière, comme c’est arrivé à tout le monde sur la planète. J’ai des cheveux ondulés (quelque part entre le type 2A et 2B, selon les jours) qui sont assez fins, bien qu’il y en ait beaucoup. Mais surtout, je n’aime pas les coiffer et, en général, je m’en passe. J’étais donc curieuse de connaître les performances de la brosse de séchage Revlon, mais j’étais tout aussi curieuse de vivre l’expérience utilisateur, car j’avais entendu dire que cet outil rendait le thermobrossage très facile et même, osons le mot, agréable.

Je suis heureuse d’annoncer que non seulement la brosse m’a donné le meilleur résultat à domicile que j’aie jamais obtenu, mais aussi que le séchage de mes cheveux ne m’a vraiment pas dérangée. La combinaison sèche-cheveux–brosse ronde évite de se fatiguer les bras, et les deux opérations – séchage et brossage – ne m’ont pris qu’une dizaine de minutes. J’ai dû faire des retouches le lendemain, mais ce n’est pas une corvée avec le One-Step Volumizer PLUS. Je l’intégrerai sans aucun doute à mon programme de coiffage habituel. (En fait, je devrais plutôt dire que je suis ravie d’avoir, pour la toute première fois, une routine de coiffage régulière.)

