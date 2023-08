Des conseils et astuces d’expert pour réussir son projet de peinture

Créé pour

Une nouvelle couche de peinture peut donner du pep à une pièce en moins de temps qu’il n’en faut pour dire Fleur de sel, qui se trouve être le blanc préféré d’Ashley McCollum ces temps-ci. À notre demande, l’experte en couleurs de Sico livre ici quelques conseils et astuces qui vous aideront à obtenir une finition impeccable dans tous vos travaux de peinture, que vous aimiez les couleurs neutres classiques ou souhaitiez essayer quelque chose de plus funky (un mur d’accent vert menthe, ça vous dit ?). Avant de démarrer toute séance de bricolage, familiarisez-vous avec notre trousse d’outils de base, puis plongez-vous dans les conseils d’Ashley McCollum pour ne pas vous emmêler dans vos pinceaux. À vous de jouer, toutes les chances sont de votre côté !

L’apprêt intégré : la bonne solution pour certains projets

Tout le monde apprécie la facilité que procure une peinture avec un apprêt intégré, comme Sico Endurance, une formule acrylique avec apprêt. « C’est un très bon choix pour un projet de peinture standard : elle est facile à appliquer, robuste et résistante. De plus, elle offre un excellent pouvoir cachant, une couleur et un fini durable pour que vos couleurs restent belles longtemps. »

Toutefois, lorsqu’on peint un nouveau mur ou qu’on opte pour un changement de couleur radical – en passant d’une couleur très foncée à une autre très claire, par exemple –, il est recommandé d’utiliser d’abord un apprêt d’intérieur; l’apprêt Sico GoPrime Duo est alors tout indiqué.

« Découper » au pinceau avant de peindre au rouleau

Si le « découpage » ne vous dit pas grand-chose, c’est le moment de vous familiariser avec cette technique astucieuse. Comme l’explique Ashley McCollum, « il s’agit de tracer au pinceau la ligne du plafond, les bords du mur, le tour des fenêtres, des portes et des moulures » – en gros, toutes les zones où il serait difficile d’utiliser un rouleau. Ashley McCollum recommande l’emploi d’un pinceau angulaire de 2,5 po (63 mm) pour pénétrer dans tous les coins et recoins, et cela, avant de peindre la surface du mur. Et ne commettez pas l’erreur de débutant de découper toute la pièce en une seule fois ! « Nous suggérons de découper et de remplir au rouleau un mur à la fois », souligne l’experte. Sinon, les découpes sèchent trop rapidement et ont un aspect différent du reste du mur.

Transvaser la peinture pour une répartition homogène de la couleur

Transvaser sa peinture, c’est tout simplement verser tous les pots que l’on va utiliser dans un grand seau vide et brasser pour s’assurer que la couleur sera uniforme dans l’ensemble de la pièce.

Toujours faire chevaucher les bandes au rouleau

« La technique que nous recommandons pour la peinture au rouleau consiste à rouler de bas en haut et de haut en bas sur le mur et à se déplacer sur la largeur du rouleau en chevauchant la bordure précédente », dit Ashley McCollum. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut toujours veiller à ce que le rouleau contienne suffisamment de peinture.

Sceller la peinture pour obtenir des lignes nettes

Vous avez l’intention d’essayer la tendance du demi-mur qui consiste à ne peindre que la moitié de la surface mais vous craignez que les deux couleurs ne se mélangent ? Pas d’inquiétude ! « Il est tout à fait possible d’obtenir une ligne nette en scellant le ruban à masquer avec de la peinture, affirme Ashley McCollum. Par exemple, si on peint le bas du mur en vert alors que le haut est blanc, on doit appliquer à l’aide d’un pinceau une fine couche de peinture blanche sur la moitié inférieure du ruban à masquer en débordant un peu avant de peindre la partie du mur en vert. » Cette légère couche de blanc scellera le bord du ruban à masquer et évitera que la peinture verte ne s’infiltre dessous.

Lorsque la peinture blanche a séché sur le ruban, il est temps d’appliquer le vert. « Une fois la deuxième couche terminée, on retire le ruban à masquer en formant un angle de 45 degrés avec la partie peinte », ajoute l’experte. Il est préférable de le retirer lorsque la peinture est encore humide afin de ne pas écailler celle-ci, ou bien provoquer des irrégularités.

Si on continue le lendemain, garder ses outils humides pour la nuit

« Vous pouvez envelopper vos pinceaux et rouleaux dans un sac ou une pellicule de plastique, indique Ashley McCollum. Quant au bac à peinture, recouvrez-le d’un sac poubelle ou d’une pellicule en plastique. » L’essentiel est de protéger vos outils de l’air, pour que la peinture reste humide.

Ranger ses pinceaux en vue de son prochain élan créatif

Il s’agit peut-être de votre premier projet de peinture, mais si tout s’est bien passé, il y a de bonnes chances que ce ne soit pas le dernier, alors ne vous débarrassez pas de votre matériel. Les rouleaux peuvent être difficiles à nettoyer en profondeur, mais des pinceaux bien entretenus vous permettront d’embellir plus d’une pièce de votre maison. « Une fois votre projet terminé, lavez soigneusement les pinceaux à l’eau tiède et au savon. » insiste Ashley McCollum. « Un pinceau de bonne qualité, nettoyé et entreposé correctement, peut durer de nombreuses années. »

Besoin d’inspiration ?

Maintenant que vous connaissez les techniques de peinture, il est temps de choisir vos couleurs et de faire preuve de créativité. Sico propose quelques ressources intéressantes pour vous aider à démarrer.

Réchauffer vos blancs: Si vous avez l’intention de vous en tenir au blanc classique, optez pour un blanc un peu plus chaleureux. Les teintes et les nuances plus chaudes sont en vogue ces derniers temps. C’est aussi l’avis d’Ashley McCollum : « Je m’oriente vers des blancs chauds, tels que Fleur de sel de Sico, qui est l’un des neutres les plus tendances! »

Ancrer son espace avec des couleurs terreuses: Découvrez la palette Sico qui réchauffera l’ambiance tout en préservant la modernité de votre espace.

Libérer sa créativité: Vous voulez créer une murale géométrique dans votre salon ? Lisez les instructions en 7 étapes ici.

Palettes de couleur, bricolage et plus encore: Découvrez les nouvelles couleurs, les tendances et les bricolages créatifs qui vous permettront de donner un coup de jeune à votre décor.