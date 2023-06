Aller plus loin avec la Banque Scotia

Conçu pour

Son sourire cache une détermination implacable. La docteure Marie-France Gagné, âgée de 49 ans, est à la fois mère de deux jeunes adultes, chirurgienne-dentiste, propriétaire de sa clinique dentaire et pilote de course automobile. Après avoir relevé plusieurs défis personnels, elle a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure en ouvrant une clinique dentaire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac grâce à un prêt à la petite entreprise accordé par la Banque Scotia.

Tant au sein de son entreprise que dans la vie en général, Dre Gagné fait preuve d’une volonté inégalée à se dépasser. Sa passion pour la course automobile l’a amenée à parcourir de nombreux circuits routiers, et à participer à plus d’une vingtaine de compétitions, dont celle du mythique circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal, et celles de Daytona et de Sebring, en Floride.

« J’ai toujours cherché à me frayer une place dans des domaines traditionnellement masculins. Sur la piste de course, je remets en question les stéréotypes. Dans mon entreprise, je bâtis un futur qui me permettra d’être financièrement autonome » confie-t-elle.

Alimenter une passion

La coureuse automobile, qui détient le même compte bancaire avec la Banque Scotia depuis 25 ans, a reçu un coup de pouce inattendu en 2018. Elle a obtenu le financement nécessaire pour acheter sa première propriété et pour démarrer sa clinique dentaire.

En parlant de ses projets avec le directeur de succursale, elle découvre également L’initiative Femmes de la Banque Scotia, un programme visant à accroître les possibilités économiques et à favoriser la réussite des femmes.

L’égalité en matière d’accès au capital est souvent un obstacle pour les entrepreneures. L’initiative est spécialement conçue pour soutenir celles-ci dans l’exploitation et la croissance de leur entreprise. C’est exactement l’appui dont Marie-France avait besoin.

Depuis le lancement du programme en 2018, plus de six milliards en capital ont été déployés dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes, et l’objectif est d’atteindre dix milliards d’ici 2025.

Marie-France apprécie le soutien financier, mais surtout les activités de réseautage auxquelles elle participe grâce à la Banque Scotia. La dentiste, pourtant timide au départ, anime maintenant des conférences inspirant d’autres femmes. « J’aime l’approche humaine de la Banque Scotia, la possibilité d’échanger avec d’autres. On s’entraide entre femmes, et ça donne des ailes ! » lance-t-elle.

« Initialement, il faut avoir un rêve, mais il faut aussi avoir les outils pour le réaliser. C’est ce qu’offre L’initiative Femmes de la Banque Scotia. Le programme m’a tellement aidée, tant professionnellement que pour la course automobile ! Il m’a permis de prendre ma place », affirme-t-elle.

Assurer la relève

Exceller dans un univers dominé par les hommes apporte une profonde satisfaction à Dre Gagné. « Pour une femme, il peut s’avérer plus difficile de prendre sa place dans l’univers de la course automobile. Je fais partie de la Série de course Super Production Challenge où il y aura le plus de femmes au Canada cette année. Nous serons au moins six, du jamais vu, et donc je suis encore plus fière », déclare-t-elle.

Ayant participé à cinq courses en 2022, Marie-France ne ralentit point. « Je veux vivre ma passion et continuer de la faire connaître », ajoute-t-elle.

L’initiative Femmes de la Banque Scotia offre l’accès impartial au capital et à des solutions personnalisées, en plus de proposer une formation spécialisée sur mesure, du mentorat, des services-conseils complets et des activités de réseautage qui permettent aux femmes entrepreneures de se rencontrer et d’échanger sur divers défis qu’elles ont en commun.

