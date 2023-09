Vivre l’automne dans Charlevoix

Cet automne, Charlevoix nous convie à vivre une escapade haute en couleur. La région s’est mise sur son 36 pour nous accueillir et propose des activités qui combleront autant les férus d’histoire et les amateurs de sensations fortes que les amoureux de la nature. C’est un rendez-vous !

Charlevoix, en automne, se pare de ses plus belles couleurs et nous invite à vivre des expériences culturelles et sportives qui allient émerveillement et dépaysement.

Blottie entre fleuve et montagnes, cette région magnifique se décline en une variété de panoramas spectaculaires. Sa nature généreuse et sa population accueillante en font l’endroit tout désigné pour une balade hors du commun, offrant tantôt des vues imprenables sur le fleuve, tantôt des chemins sinueux frôlant des monts parmi les plus imposants du Québec.

Une histoire à nulle autre pareille

À ces beautés naturelles, Charlevoix ajoute cet automne une incursion dans son riche passé, joliment mis en vedette dans le cadre de Cité Mémoire Charlevoix. Et la proposition est audacieuse. Aux quatre coins de la région, répartis tout au long de six parcours facilement accessibles, pas moins de 70 jalons de l’histoire et du patrimoine sont révélés sous forme de courtes balados, de points d’intérêt ou d’images en réalité augmentée.

L’ensemble de ces 70 stations converge vers La Malbaie et Pointe-au-Pic, considéré comme l’un des plus beaux villages du Québec. Là, sur un mur, une paroi rocheuse, des ellipses de verre ou même directement sur le sol, sont présentées dès le coucher du soleil cinq projections signées Michel Marc Bouchard et Michel Lemieux, qui constituent les moments forts de cette virée automnale.

Le savoir des ethnologues et des historiens de Charlevoix a été mis à contribution pour créer ces itinéraires. « Nous leur avons simplement demandé de nous raconter l’ADN de la région. Ensuite, nous avons collé les morceaux », explique l’historien Martin Landry, directeur de production pour Cité Mémoire Charlevoix.

Et les morceaux ont engendré ces six parcours fascinants et variés : la découverte de Baie Saint-Paul, l’Isle-aux-Coudres et ses berges, l’arrière-pays charlevoisien, la route de La Malbaie à Baie-Saint-Paul, aux abords du fleuve de La Malbaie à Saint-Siméon et le chemin qui mène de Saint-Siméon à Baie-Sainte-Catherine. Le territoire est, pour ainsi dire, entièrement couvert.

Le tout se visite à notre propre rythme, selon nos envies du moment, guidé par l’appli Cité Mémoire, que l’on télécharge au préalable. Riche en photos d’époque et en commentaires audio, l’appli propose 70 contenus historiques qui constituent une mine d’informations tant sur les lieux et les gens du coin que sur l’esprit entrepreneurial de la population ou son parler typique à l’accent chantant.

Par exemple, le circuit « L’Isle et ses berges », qui se concentre sur l’Isle-aux-Coudres, se compose de huit stations où l’on traite notamment de construction navale, des personnages historiques de l’île, de ses moulins à vent et à eau, ainsi que de sa géologie particulière.

De son côté, « L’arrière-pays » offre une incursion pas banale dans les hautes terres de Charlevoix, avec 10 stations nichées dans des hameaux charmants comme Clermont, Saint-Hilarion et Saint-Urbain. On y fait entre autres la rencontre de Thomas Fortin, qui a tracé les limites du parc des Laurentides – rien de moins ! –, et de la célébrissime Rose-Anna, dont le nom est à jamais associé au téléroman Le temps d’une paix, tourné jadis dans la région.

Immersion en nature

Le parcours « L’arrière-pays » mène aussi directement à l’incontournable parc national des Grands-Jardins. Les amateurs de sensations fortes seront servis : une via ferrata où se succèdent frissons et moments contemplatifs promet des émotions à la hauteur de leurs attentes.

On s’y rend en empruntant la Route des Montagnes qui serpente au pied de hauts reliefs, véritables joyaux parés de rouges, de jaunes et d’orangés, baignés en automne d’une lumière chaude et invitante.

Sur place, Parcours Aventures propose une ascension du mont du Lac des Cygnes, où se succèdent marche en sentier et passage vertigineux en via ferrata que l’on franchit bien attaché à la paroi rocheuse. La randonnée, en compagnie d’un guide certifié, mène tout en haut de cette montagne prisée des aventuriers. « Nous rendons accessibles les lieux qui d’ordinaire sont réservés aux grimpeurs aguerris », explique Jean-Michel Hébert, directeur général de l’organisme. En cours de route, on profite de panoramas uniques englobant tantôt les profondes vallées de ce parc national, tantôt les eaux bleu acier du fleuve qui coule paresseusement au loin.

Et l’automne est tout indiqué pour tenter l’aventure, non seulement en raison de la beauté de la nature, mais aussi parce que les températures, plus fraîches, rendent l’expérience plus confortable. Alors, on y va ?