Votre peau, votre histoire

Pourquoi vouloir se rajeunir à tout prix? Soyez plutôt fière de votre âge. Célébrez le passage du temps au lieu d’essayer de le combattre. Appréciez votre reflet dans le miroir, car quoi qu’on en dise, les rides et ridules ne devraient pas être perçues comme des imperfections.

Les rides se forment en même temps que les souvenirs: les étés ensoleillés au chalet ou à la plage, les fous rires avec les enfants… Elles sont apparues au fil du temps, à la suite de longues soirées passées à étudier, à vous inquiéter ou à planifier votre avenir. (Mais cela vous a rendue plus forte.)

Tous ces petits moments font partie de votre histoire. Plutôt que de tenter d’éradiquer les signes de l’âge, sachez apprécier leur beauté. Voici quelques gestes simples qui peuvent aider à garder une peau radieuse aussi longtemps que possible.

Se simplifier la vie

Qui veut consacrer temps et énergie à une interminable routine beauté? Personne. La gamme Nivea Q10, conçue pour différents types de peau, répondra à vos besoins. Grâce à ses ingrédients doux mais efficaces et à la coenzyme Q10, un antioxydant semblable à ceux fabriqués par le corps, votre peau sera bien hydratée et visiblement plus ferme en deux semaines.

Cultiver sa joie de vivre

Les rires entre amies embellissent nos vies… et nos visages. Rien de tel que les conversations animées avec les copines pour nous rosir les joues et nous donner bonne mine. Alors trouvez des occasions d’échanger avec vos amies, même à distance. Vitalité garantie!

Protéger sa peau au quotidien

Le soleil fait des merveilles pour le moral, mais il est dommageable pour la peau, c’est pourquoi un bon écran solaire est essentiel. La crème de jour Q10 Power avec FPS 30 vous offre une protection à large spectre pour avoir une peau d’apparence saine.

… et en prendre bien soin

Bonheur, joie, peine ou inquiétude, vos yeux expriment toute la gamme des émotions. Nourrissez la peau délicate du contour de l’œil avec la Crème pour les yeux Nivea Q10 Power. Et vos rides d’expression? Soyez-en fière. Elles témoignent d’une vie riche en émotions.

Votre peau raconte votre histoire et reflète qui vous êtes. Prenez soin de la peau qui fait de vous… 100 % vous, avec Nivea Q10 Power.