Comment la campagne de bienfaisance de WonderBra donne une voix aux communautés

Grâce à Soutien ta Cause , les Canadiennes ont le pouvoir d’aider les causes qui leur tiennent le plus à cœur.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau soutien-gorge. Vous suivez les étapes : vous sélectionnez ceux qui vous vont le mieux, offrent un bon soutien et respirent, tout en étant jolis. Au fil de vos recherches, en lisant les évaluations, vous prenez le temps de vous intéresser à l’histoire et à l’éthique des différentes marques. Quelles valeurs prônent-elles ? Comment envisagent-elles leur responsabilité sociale ? Sont-elles concrètement engagées pour un avenir meilleur, au-delà de leurs produits ? Au final, c’est le point de bascule qui arrêtera votre choix.

Ce nouveau mode de consommation tient compte de la vue d’ensemble – parce que l’époque où l’on ne faisait que choisir et passer à la caisse est révolue ! Aujourd’hui, les acheteurs prennent au sérieux leur rôle de consommateurs avisés, renseignés sur les entreprises qu’ils encouragent. Il s’agit là d’une tendance qui a motivé des marques comme WonderBra non seulement à énoncer leurs valeurs, mais à agir de manière conséquente, en allant au-delà du blabla médiatique.

La longue histoire de WonderBra comme fabricant de soutiens-gorges et de sous-vêtements réputés pour leur qualité et leur confort remonte à 1939. Depuis, il n’a cessé de redéfinir la prise de pouvoir de la femme moderne. En soulignant la beauté dans toutes ses formes et ses tailles, la marque canadienne de lingerie met en valeur la femme et célèbre son individualité et sa force. Et avec le lancement de sa campagne Soutien ta Cause, en 2022, WonderBra a élargi sa mission d’influencer de façon significative en transcendant l’apparence.

« Nous avons toujours été soucieux de redonner à la collectivité et de protéger l’environnement. Toutefois, avec tant de causes et d’initiatives parmi lesquelles choisir, nous nous sommes rendu compte que nous ne pouvions pas déterminer seuls lesquelles étaient les plus importantes. C’est pourquoi nous avons voulu donner une voix à notre communauté d’utilisatrices par l’entremise de notre campagne Soutien ta Cause, dit Marianne Cobb, directrice générale de WonderBra Canada. Nous voulons être à l’écoute de ces personnes et apprendre de leurs perspectives. Nous croyons que cette approche est cohérente avec la mission de notre marque d’influencer, d’inspirer et d’éduquer. »

La première année, WonderBra a demandé aux consommatrices de soumettre le nom des organismes qui les inspiraient le plus, et la réponse a été extraordinairement positive. Parmi une mer de suggestions, trois organismes ont été choisis et ont reçu jusqu’à 14 000 $ chacun. Cette année, l’entreprise a décidé de simplifier le processus en soumettant une liste d’organismes pour lesquels les consommatrices canadiennes peuvent voter. Celui qui recueillera le plus de votes se verra remettre un don pouvant atteindre 25 000 $ de Soutien ta Cause.

« Nous sommes conscients que de nombreuses consommatrices désireuses de bien faire ne peuvent pas toujours savoir quels organismes sont à même d’apporter le soutien le plus efficace. C’est pourquoi nous nous sommes alignés sur Charity Intelligence Canada pour mettre en évidence les organismes caritatifs canadiens les mieux évalués et dresser notre liste », explique Marianne Cobb. Ainsi, on a l’assurance que les dons ont un véritable impact là où ils sont distribués. Elle précise qu’une somme de 5 000 $ du don total proviendra de l’engagement suscité dans les médias sociaux. « À notre avis, c’est une façon juste et transparente de soutenir les organismes et les causes qui apportent une aide réelle sur le terrain. »

« Les membres de notre communauté ont le droit de savoir de quelle façon leurs votes sont convertis en dons, ajoute Marianne Cobb. Nous croyons que la transparence financière est importante pour instaurer la confiance et la crédibilité, mais aussi qu’elle est essentielle pour réaliser un changement positif et créer un meilleur avenir pour tous. »

La période de vote aura lieu du 28 août au 25 septembre, et la liste des organismes comprendra plusieurs catégories, dont femmes et jeunesse, éducation, environnement, soutien alimentaire, et santé et services sociaux. Le gagnant sera annoncé le 17 octobre, mais la campagne ne s’arrêtera pas là. Jusqu’au 24 octobre, la communauté WonderBra sera encouragée à partager, à « aimer » et à « taguer » des amis sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram. WonderBra versera à l’organisme gagnant un montant supplémentaire de 1 $ pour chaque interaction sociale, jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Le but de cette campagne est de redonner aux communautés dans le besoin, mais aussi de faire résonner la voix des Canadiennes en leur offrant une plateforme pour soutenir les causes qui leur tiennent à cœur. Selon Marianne Cobb, WonderBra envisage avec optimisme de nouvelles collaborations avec davantage d’organismes, à mesure que la marque fait de grands pas vers un avenir plus durable et une empreinte environnementale réduite. Le lancement de la collection EcoPure en 2021 en est un exemple : des soutiens-gorge fabriqués de manière responsable à partir de fibres recyclées. Et ce n’est pas tout. WonderBra s’est associée à l’organisme A Living Tribute au printemps 2023 pour soutenir des projets de reboisement continu au Canada qui prévoient la plantation de 19 000 arbres.

« Pour l’année prochaine, nous nous engageons à faire croître notre héritage et à définir de nouvelles façons d’évoluer de manière positive, affirme-t-elle. Que ce soit en augmentant nos collections durables ou le nombre d’initiatives portées par les communautés, nous demeurons résolus dans notre engagement de créer un avenir plus prometteur pour tous. »

Cliquer ici pour en savoir plus sur la campagne#MonMerveilleuxSoutiende WonderBra