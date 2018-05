Beauté au naturel: 4 applis pour s’y retrouver

1. Healthy Living d’EWG (Environmental Working Group)

Elle permet de lire le code-barres de plus de 120 000 aliments et produits de beauté, et d’obtenir leur score de toxicité sur une échelle de 1 à 10. Ce sont les mêmes créateurs qui mettent à jour la base de données en ligne Skin Deep, laquelle répertorie plus de 70 000 cosmétiques.

2. Think Dirty

Elle attribue une note de 1 à 10 aux produits de beauté selon trois catégories : les ingrédients potentiellement cancérigènes, les ingrédients allergènes et ceux pouvant affecter la santé reproductive. Notre crème hydratante préférée récolte un 10 (le pire score) ? Pas de panique, l’appli suggère des choix plus verts.

3. GoodGuide

Sa base de données inclut plus de 17 000 produits, dont des cosmétiques, des nettoyants ménagers et de la nourriture pour animaux. Les produits de beauté se voient décerner un score (sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le plus « vert ») qui tient compte de facteurs éthiques et environnementaux. On peut y vérifier, par exemple, si un produit est certifié bio ou « sans cruauté » envers les animaux.

4. Clean Beauty



C’est magique! Il suffit de soumettre la photo d’une étiquette pour qu’elle en analyse le contenu et affiche les ingrédients controversés qui s’y trouvent.

