Star boutique: s’habiller en star pour une bonne cause

Soutenir la recherche pédiatrique en s’offrant une jupe de Marie-Mai? C’est ce que propose l’événement Star boutique! Le 21 novembre prochain, on se procure des vêtements de stars lors d’un encan dont tous les profits seront remis à la Fondation des étoiles.

Maripier Morin, Mitsou, Joey Scarpellino, Anne Dorval, Alex Nevsky et plus: des vêtements et accessoires de personnalités publiques au style affirmé seront mis aux enchères.

La Fondation des étoiles est la plus importante source de financement non gouvernementale soutenant la recherche sur les maladies infantiles dans la province.

Assister à la première édition de Star boutique est l’occasion rêvée de piger dans la garde-robe des stars pour appuyer une bonne cause tout en réseautant. L’événement se tiendra à l’Observatoire Place Ville Marie, un lieu offrant une vue imprenable sur Montréal.

Les billets pour ce cocktail dînatoire, au coût de 160 $ (bouchées et consommations incluses), sont en vente ici.

Exclusif: on utilise le code CHATELAINE pour obtenir 30 $ de rabais sur le billet d’entrée!

Ci-dessous, quelques pièces qui seront en vente mardi prochain.

Anne-Élisabeth Bossé – Robe AG Studio