Arts visuels : 3 créatrices du Québec à découvrir

Une sculptrice qui a passé le cap des 100 ans, une chanteuse qui s’inspire des bonnes manières à table pour créer et une ambulancière qui conjugue sa démarche artistique à sa pratique dans le domaine de la santé. Trois artistes féminines de chez nous se dévoilent en vidéo.

C’est à la sculptrice centenaire Rose-Aimée Bélanger, originaire du Témiscamingue, que l’on doit la célèbre œuvre d’art public en bronze Les chuchoteuses, exposée dans le Vieux-Montréal. Prolifique, elle a créé plus de 1000 sculptures en cinq décennies, et elle s’est fait un nom dans le milieu de l’art aux quatre coins du monde. Découvrez son parcours et ce qui l’inspire dans la vidéo ci-dessous.

Basée en Gaspésie, Michelle Larouche est à la fois ambulancière et artiste visuelle. Grâce à l’art, elle se sent plus réceptive à la vulnérabilité d’autrui, ce qui l’aide à mieux soigner ses patients. Découvrez sa démarche artistique dans la vidéo ci-dessous.

L’autrice-compositrice-interprète et claviériste Annie-Claude Deschênes, membre des formations Duchess Says et PyPy, explore une carrière solo depuis la pandémie. Son œuvre mélange musique, art visuel, caméras de surveillance et… coutellerie. Invitez-vous à sa table, où le plexiglas et le gel antibactérien cohabitent avec les bonnes manières.