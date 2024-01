Emmy Awards 2024 : les plus beaux looks du tapis rouge

Les plus grandes stars de la télévision américaine ont foulé le tapis rouge des Emmys ce 15 janvier. Regard sur les plus beaux looks de la soirée.

À l’occasion de la 75e cérémonie des Emmy Awards, ce lundi, une foule de célébrités parées de robes extravagantes et de costumes élégants a défilé sur le tapis rouge.

Les séries télévisées Succession, The Last of Us et The White Lotus (Le Lotus blanc) partaient favoris avec respectivement, 27, 24 et 23 nominations. Et c’est l’humoriste américain Anthony Anderson qui assurait l’animation au Peacock Theater, à Los Angeles, dès 20h (heure de l’Est).

La soirée de remise de prix qui se déroule habituellement en août a été retardée de quatre mois en raison de la grève des acteurs et des scénaristes d’Hollywood.

Sans plus attendre, voici les plus beaux looks des Emmys 2024 :

Jenna Ortega

alison ✿ • jenna ortega fanpage (@jenna.ortegadiaries)

Nommée dans la catégorie « meilleure actrice dans une série comique » pour son rôle dans Mercredi, la star de 21 ans portait une robe Dior haute couture qu’elle a qualifié « d’œuvre d’art ».

Issa Rae



pamella roland (@pamellaroland)

La vedette de la série télévisée américaine Insecure qu’on a pu voir plus récemment dans le film Barbie portait une robe champagne à plumes ornée de cristaux signée par la créatrice américaine Pamella Roland.

Donald Glover

Ilaria Urbinati (@ilariaurbinati)

L’acteur y est allé d’audace avec ce complet en velours brodé de la marque américaine Bode. Un jour de semaine, en plus !

Ayo Edeberi



danielle goldberg (@daniellegoldberg)

Ayo Edeberi a remporté son premier Emmy pour « meilleure actrice de soutien dans une série comique » grâce à son interprétation dans la série The Bear. Sa robe Louis Vuitton était à couper le souffle.

Jessica Chastain



Elizabeth Stewart 🐯🎈🈹🍸 (@elizabethstewart1)

Celle qui a interprété la chanteuse country Tammy Wynette dans George & Tammy était nommée dans la catégorie « meilleure actrice dans une minisérie ou un téléfilm ». Sa robe vert néon Gucci lui allait d’ailleurs à ravir !

Sophie Nélisse

Sophie Nélisse at the 75th Emmy Awards. https://t.co/JOBsoNERM2 — Film Updates (@FilmUpdates) January 15, 2024

La belle Québécoise était présente aux Emmy Awards en raison de son rôle dans la série Yellowjackets, nommée dans 10 catégories.

Tyler James Williams

Tyler James Williams (@willtylerjames)

Nommé dans la catégorie « meilleur acteur de soutien dans une série comique » pour son rôle dans Abbott Elementary, l’acteur portait un ensemble en cuir fait sur mesure par Dolce Gabbana.

Jeremy Allen White

GQ (@gq)

En plus d’avoir remporté deux Golden Globes et un SAG Award pour sa performance dans la série télévisée The Bear, Jeremy Allen White est reparti avec un Emmy dans la catégorie « meilleur acteur dans une série comique » pour le même rôle.

Laverne Cox



TAB VINTAGE (@tabvintage)

L’actrice portait une robe vintage tirée de la collection iconique «Les Atlandes» de Thierry Mugler datant de 1989.

Katherine Heigl

Getty Images Entertainment (@gettyentertainment)

L’actrice qui a remis un prix aux côtés d’anciens camarades de la série Grey’s Anatomy a opté pour une chic robe en satin rouge.

Martin Short, Selena Gomez et Steve Martin

Getty Images Entertainment (@gettyentertainment)

Les acteurs de la série Only Murders In The Building, nommée dans la catégorie de « meilleure série comique », se sont réunis le temps de quelques clichés.

Suki Waterhouse

Getty Images Entertainment (@gettyentertainment)

La chanteuse et actrice qui attend son premier enfant avec l’acteur Robert Pattinson était éblouissante dans sa robe à découpe Valentino d’un rouge flamboyant.

Simona Tabasco

Holly Would Talk (@hollywouldtalk)

L’actrice de la série The White Lotus rayonnait dans cette époustouflante robe Marni.