Oscars 2024 : les plus beaux looks du tapis rouge

La crème du cinéma a foulé le tapis rouge de la 96e cérémonie des Oscars ce dimanche soir. Gros plan sur les looks les plus remarquables de la soirée.

Les plus grandes stars d’Hollywood brillaient de mille feux lors des Oscars. Plusieurs d’entre elles ont opté pour des créations haute couture serties de paillettes et de pierres qui réfléchissaient magnifiquement la lumière.

Et vous vous demandiez peut-être pourquoi certaines personnalités, dont la pop star Billie Eilish et l’acteur Mark Ruffalo, avaient accroché une épinglette rouge à leur tenue. Il s’agissait du symbole d’Artists4Ceasefir, un regroupement d’artistes qui soutient un cessez-le-feu immédiat entre Israël et la Palestine à Gaza, où le conflit armé a fait des milliers de morts.

Permettons-nous de rêver un peu. Voyez les meilleurs looks du tapis rouge :

America Ferrera

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FASHION Magazine (@fashioncanada)

La star qui était nommée dans la catégorie meilleur second rôle féminin pour son rôle dans le film à succès, Barbie, a choisi une robe corset rose scintillante signée Atelier Versace avec une petite traîne. Aux pieds : des chaussures Stuart Weitzman.

Emily Blunt

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FASHION Magazine (@fashioncanada)

Emily Blunt et son mari, John Krasinski, arboraient un look coordonné dans les tons crème. L’actrice était à tomber dans une robe en perles dorées incrustée de cristaux clairs au niveau du buste. Une création couture de la collection printemps/été 2024 de Schiaparelli.

Emma Stone

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FASHION Magazine (@fashioncanada)

Celle qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Bella Baxter dans Poor Things portait une robe bustier Louis Vuitton menthe munie d’une impressionnante jupe péplum architecturale.

Ryan Gosling

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ☆ Ryan Gosling ☆ (@rryan_ggosling)

Celui qui interprète Ken dans le film Barbie, rôle pour lequel il était nommé dans la catégorie «Meilleur acteur de soutien», était radieux dans un complet scintillant signé Gucci.

Sandra Hüller

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fashion Bomb Daily (@fashionbombdaily)

Une œuvre d’art ambulante ! Créée par Schiaparelli, la tenue de Sandra Hüller, actrice nommée dans la catégorie «Meilleure actrice» défiait les lois de la physique avec son décolleté spectaculaire.

Margot Robbie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OK! Magazine UK (@ok_mag)

Pas de rose pour Barbie ? Celle qui interprète la célèbre poupée dans le film Barbie a opté pour une robe noire Versace. Était-ce pour protester contre son absence parmi les nommées ? Quoiqu’il en soit, la star était absolument sublime, comme toujours.

Zendaya

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par art8amby (@art8amby)

Bien qu’elle n’était pas nommée aux Oscars cette année, l’actrice principale de Dune : part two a su laisser sa marque sur le tapis rouge. Zendaya, qui présentait le prix de la meilleure direction photo, portait une robe Armani Privé ornée de palmiers étincelants.

Da’Vine Joy Randolph

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FCC Daily (@fashion_celebs_critics_)

La star qui a remporté son premier Oscar pour son rôle dans The Holdovers portait une robe Louis Vuitton grandiose.

Lupita Nyong’o



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vanity Fair (@vanityfair)

Dans sa robe bleu poudre Giorgio Armani dotée de plumes de marabout à la taille et à l’ourlet, Lupita Nyong’o rayonnait.

Lily Gladstone

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Red Carpet Space (@redcarpetspace)

L’actrice était royale dans cette robe Gucci en velours bleu nuit. Les broderies sur la traîne et les boucles d’oreilles ont été créées en collaboration avec Joe Big Mountain, un créateur de bijoux autochtone.

Anya Taylor Joy



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Entre Peliculas & Amigos (@entrepeliculasyamigos)

Anya Taylor-Joy a fait ses débuts sur le tapis rouge des Oscars de la manière la plus glamour qui soit. La création argentée aux multiples détails brodés était calquée sur l’iconique robe Junon issue de la collection automne-hiver 1949-1950 de Christian Dior.

Colman Domingo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vanity Fair (@vanityfair)

Colman Domingo a fait sensation aux Oscars 2024 avec son style audacieux ! « Je voulais briller comme un diamant », a déclaré celui qui était nommé dans la catégorie de «Meilleur acteur» lors d’une entrevue avec Laverne Cox sur le tapis rouge.

Cillian Murphy

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GQ Australia (@gqaustralia)

Cillian Murphy était très chic dans ce smoking à larges revers. La star a mis la main sur la statuette du «Meilleur acteur» pour son interprétation de J. Robert Oppenheimer dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan.

Leah Lewis

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Polls about Fashion (@polls.about.fashion)

Cette robe rose pâle toute en légèreté et fendue jusqu’à la cuisse de Lever couture allait à merveille à l’actrice Leah Lewis.

Florence Pugh

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FCC Daily (@fashion_celebs_critics_)

La star qu’on a pu voir dans le film Oppenheimer était divine dans ce corset simili transparent signé Del Core.

Carey Mulligan

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nina Park 박니나 (@ninapark)

L’actrice de Maestro, film nommé sept fois aux Oscars, était tellement élégante dans cette robe sirène Balenciaga, inspirée d’une création de la maison française datant de 1951.