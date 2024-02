Comment déterminer la taille d’un tapis pour chaque pièce

Un nouveau tapis est un moyen simple de raviver une pièce et d’y ajouter une touche de chaleur et de couleur. Voici comment déterminer la taille des tapis selon la pièce.

Taille optimale d’un tapis de salon

De manière générale, le choix d’un tapis de bonne taille est de mise. Il doit être suffisamment grand pour que les pieds avant du canapé et des fauteuils principaux reposent sur le tapis. C’est pourquoi les dimensions 6 x 9 pieds (1,8 x 2,7 mètres) et 8 x 10 pieds (2,4 x 3 mètres) sont les plus courantes.

Taille optimale du tapis de salle à manger

Une bonne règle de base est de viser un dégagement d’au moins deux pieds tout le tour du tapis, afin de pouvoir reculer les chaises sans que leurs pattes n’en sortent. On évite ainsi des accrochages agaçants.

Taille optimale du tapis de cuisine

Autrefois considérée comme une zone interdite aux tapis, la cuisine est aujourd’hui un endroit populaire pour essayer un motif tendance ou ajouter une touche de couleur. Les tapis de couloir constituent une bonne option pour cette pièce. Placez-en un à côté de la rangée d’armoires la plus longue et choisissez un motif chargé ou un tissu qui convient aussi à l’extérieur, ce qui aide à camoufler ou à nettoyer les taches. Les tapis de chiffon sont de bons choix puisqu’ils sont lavables et durables.

Taille optimale d’un tapis de chambre à coucher

Le tapis doit être suffisamment large pour que vous puissiez y poser vos pieds des deux côtés du lit et suffisamment long pour que le bord du tapis dépasse de deux à trois pieds (60 à 90 cm) de l’extrémité du lit. Il n’est pas nécessaire que le tapis remonte jusqu’à la tête de lit: il peut en couvrir les trois quarts de la longueur totale.

La taille du tapis choisi dépendra donc de la taille du lit. Les tapis de 6 x 9 pieds (1,8 x 2,7 mètres) et 8 x 10 pieds (2,4 x 3 mètres) conviennent mieux aux grands lits (queen), tandis que les tapis de 9 x 12 pieds (2,7 à 3,7 mètres) sont plus adaptés aux très grands lits (king).

Taille optimale du tapis de salle de bains

Placé devant un meuble-lavabo ou une baignoire autoportante, un tapis peut rendre cette pièce très fréquentée plus agréable. Des tapis de 2 x 3 pieds (0,6 à 0,9 mètres) ou 3 x 5 pieds (0,9 à 1,5 mètres) devraient faire l’affaire. Pour un look différent, on essaie un tapis rond d’un diamètre de 3 pieds.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur chatelaine.com.