Déco : 5 tendances qu'on adore

1. Gothique moderne

La série Wednesday (Mercredi), sur Netflix, n’est certainement pas étrangère à cette résurgence de l’ambiance un brin lugubre. Les intérieurs d’allure gothique moderne sont en vogue depuis quelques années, mais la tendance a vraiment pris son envol cette année. Cela dit, tout n’est pas glauque et terrifiant dans ce type de décor. On fait simplement une belle place aux couleurs foncées, au mobilier orné et fleuri, au papier-peint à gros motif et aux matières riches, comme le velours, le satin et la soie. Le mot d’ordre : ne pas craindre les excès. On superpose textures et motifs, du tapis au plafond !

2. Le retour des antiquités

Si l’on se fie à Pinterest, les antiquités sont en voie de devenir en vogue cette année. Cela s’explique probablement par le fait que bien des gens – génération X et millénariaux, entre autres – héritent des meubles de leurs parents ou de leurs grands-parents, et les incorporent à leur déco pour lui donner une touche unique. Pas d’héritage en vue ? On fait la tournée des magasins d’antiquités. L’achat de meubles ou d’accessoires de seconde main est une façon écolo de renouveler son intérieur.

3. Les accents texturés

Les textures sont non seulement les bienvenues, mais elles sont plus que jamais mises en valeur. Qu’ils prennent la forme d’étoffes ou de finis particuliers, les éléments riches en textures n’ont pas leur pareil pour ajouter à tout espace une touche chaleureuse. On peut bien sûr se lancer dans les dépenses en optant pour une imposante causeuse de velours bien rembourrée, mais quelques pièces bien choisies feront aussi l’affaire. Alors on n’hésite pas, on dépose un jeté noueux sur un sofa, ou on ajoute à son décor un vase en bois ou en pierre. Les murs réclament de l’attention ? Des carreaux de céramique, des planches de bois ou un papier-peint en feront les stars de la pièce.

4. La couleur en vedette

Les intérieurs tout blancs ? Complètement out. Cette année, les couleurs tiennent le haut du pavé. Et les couleurs vives, à part ça ! Qu’on donne un petit coup de fraîcheur à ses murs, qu’on remplace le mobilier du salon ou qu’on cède au charme d’un nouvel accessoire déco, on opte pour des teintes riches et intenses, incluant l’orangé vif, le jaune moutarde, le grenat, le saphir et l’émeraude.

5. La folie 1970

Les années 1970 ont la cote depuis déjà un bon moment dans le monde de la mode – merci au chanteur Harry Styles. Voilà que cette tendance s’impose également dans le design intérieur. Ce retour 50 ans en arrière est sans doute motivé par la nostalgie d’une vie (apparemment) plus simple, mais aussi par le plaisir et l’individualité qui régnaient cette époque, qui font contrepoids aux looks préformatés caractéristiques de la dernière décennie. Pour conférer un petit côté rétro à son espace, on opte pour les tons terreux, les motifs audacieux, les sofas asymétriques, les fauteuils vintage et les tapis doux et bien texturés.

