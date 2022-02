Déco : voir grand dans une petite maison

Créer l’illusion d’un logis plus spacieux sans abattre de murs ? Oui, c’est possible ! Des designers d’intérieur nous livrent leurs ingénieuses idées.

On commence à se sentir à l’étroit chez soi, mais on n’a pas envie de déménager ? Et surtout, avec la surchauffe immobilière, on n’en a peut-être pas les moyens ! La solution qui s’impose : maximiser tout l’espace dont on dispose pour lui donner une impression de grandeur.

« C’est ce que je fais tous les jours, en utilisant chaque centimètre cube disponible. Ça comprend les murs, qui peuvent accueillir des étagères jusqu’au plafond, et les bases de lit avec tiroirs », lance Patrick Robichaud, chef décorateur pour la marque Prêt à vivre de Clairoux.

Au centre-ville de Montréal, où se trouvent la plupart de ses clients, la superficie médiane des condos construits de 2015 à 2018 tourne autour de 620 pi2 (58 m2 ), et va en rétrécissant ! C’est moins qu’un terrain de badminton. Selon des données colligées par JLR, une société d’Equifax, la superficie des copropriétés à Montréal a diminué de plus de 25 % entre 2000 et 2018.

Sans aires ouvertes

Charisma Panchapakesan et Brian Hagood, eux, ont la chance d’être propriétaires d’une maisonnette de 1 100 pi2. Parents de deux enfants de deux et quatre ans, les architectes travaillent chez eux, le chat Sadie toujours à leurs côtés.

Pour donner une illusion d’espace, ils ont su faire preuve de créativité : alors que la tendance est aux appartements à aires ouvertes, le couple a décidé de bâtir un muret entre le hall d’entrée et le reste de la maison, et un autre entre la salle à manger et la cuisine. Ils ont ainsi aménagé des pièces aux personnalités distinctes, tout en y intégrant davantage de rangement.

Une décision judicieuse, selon Jessica Locas, designer d’intérieur. Elle-même choisit souvent de cloisonner l’entrée de ses clients pour en faire un endroit plus fonctionnel, où l’on peut s’asseoir, accrocher son manteau et ranger ses chaussures en entrant. « Tout le monde veut des aires ouvertes, mais on finit par être assis dans le salon, à voir nos bottes qui traînent dans l’entrée et la vaisselle sale sur le comptoir. On a l’impression de toujours vivre dans la même pièce», dit-elle. Alors, comment faire pour ne pas rapetisser les pièces avec des séparations ? « Pour garder le sentiment d’ouverture, tout en créant de petites divisions, on a recours à des cloisons de verre, par exemple, à des demi-murs ou même à une bibliothèque », dit la propriétaire de Jessica Locas Design.

Pour les petits espaces, elle préfère les tons neutres et clairs, sans toutefois se limiter au blanc – comme l’ont fait Charisma et Brian. « Les contrastes accentuent les dimensions de la pièce. Ainsi, en appliquant une teinte plus foncée sur le mur du fond d’une chambre, on amplifie sa profondeur. »

De la luminosité

La lumière joue un rôle essentiel dans la perception d’un lieu, selon le designer d’intérieur Cyrille Maurice, président de 101 Design. « Dans une pièce lumineuse, on ne remarque plus les angles des murs, ils n’attirent pas l’œil. Il faut donc laisser entrer le plus de lumière possible », soutient-il.

Pour ce faire, il conseille de dégager les fenêtres de tout ce qui obstrue les rayons du soleil, en remplaçant des rideaux trop épais par une toile légère ou un voile, notamment.

Pour améliorer la luminosité de leur logis, Charisma Panchapakesan et Brian Hagood ont même installé un puits de lumière. Ils ont également surélevé le plafond de leur chambre. Cette astuce donne l’illusion de pièces plus vastes. « Dès qu’on entre dans un endroit, l’œil cherche la plus longue diagonale qu’il peut trouver. C’est ce qui nous fait dire que c’est grand ou petit », explique Cyrille Maurice.

Évidemment, quand l’espace est compté, une bonne organisation est primordiale. C’est pourquoi Charisma et Brian ont utilisé le moindre recoin. Le volume compris sous l’escalier leur a permis d’installer des armoires, un deuxième frigo, ainsi que la litière pour leur chat.

Ils ont aussi intégré des placards encastrés dans toutes les chambres pour y ranger jouets et vêtements. « Les meubles sur mesure ont l’avantage d’être de la bonne dimension, et parfaitement adaptés aux surfaces et à l’usage qu’on en fait », fait valoir Cyrille Maurice.

Ambiance chaleureuse

Attention cependant : une maison hyper organisée peut vite prendre l’allure austère d’une suite hôtelière. Comment alors en conserver le caractère chaleureux ? « Il ne faut pas craindre d’y intégrer des touches personnelles, comme des plantes, des bibelots, des photos, ou de beaux objets qu’on aime et qui nous ressemblent », rappelle Jessica Locas.

C’est ce que Charisma et Brian ont fait. Leur demeure regorge d’accents métalliques qui procurent chaleur et couleur à leur décor, comme la robinetterie en or brossé, le hublot de bateau en laiton qui fait office de porte à la litière de Sadie ou le canapé du salon, enchâssé dans une niche revêtue de feuilles d’or.

De nombreux éléments rappellent également les origines sud-asiatiques de Charisma, comme certains textiles, des œuvres d’art ou un paysage du nord de l’Inde qu’elle a numérisé, puis imprimé sur des panneaux de vinyle apposés sur les armoires de la cuisine. L’opération (moins compliquée qu’elle n’en a l’air !) permet en outre d’agrandir la pièce, puisque les panoramas jouent avec les perspectives et donnent une illusion de distance, tout comme les miroirs.

Le couple a ainsi créé un logis aéré, invitant, qui lui est propre et ne ressemble à nul autre. Comme quoi le bonheur ne se mesure pas en pieds carrés !