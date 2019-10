Beauté: les secrets des pros

Daniel Fortier

Coiffeur et copropriétaire du salon Belfor Beauté

Des styles de cheveux, Daniel Fortier en a littéralement vu de toutes les couleurs lorsqu’il travaillait dans le Londres des années 1980, pendant la période punk! « J’étais pas mal edgy, mais quand je suis revenu au Québec, ça faisait un peu peur aux gens », dit-il en riant. Dorénavant, on prend rendez-vous à son salon pour ses coiffures ultraféminines et ses colorations brillantes de santé.

Outil favori

« Selon la façon dont on le tient, on peut lisser les cheveux ou créer des beach waves sans jamais laisser de marques de fer. J’en ai trois au salon, au cas où un autre coiffeur en aurait besoin. »

Fer plat à plaques courbées, BaByliss Pro, 104,99 $. entrepotdelacoiffure.com

Petit prix

« Ce revitalisant fait tout! Il hydrate, facilite la mise en plis, protège de la chaleur et fait durer la coloration. Je m’en sers tous les jours, sur presque tous les cheveux. »

Revitalisant sans rinçage Fab.ME, Design.ME, 16,99 $ les 230 ml. Salons de coiffure et designmehair.ca

Coup de cœur



« J’adore les masques capillaires, surtout pour les chevelures frisées ou colorées, et celui-ci hydrate particulièrement bien. Il contient des oligoéléments qui nourrissent les cheveux, les assouplissent, aident à les démêler et leur donnent beaucoup de brillance et de texture. »

Masque régénérateur intensif Blacklight, Oligo, 21,99 $ les 200 g. Salons de coiffure et entrepotdelacoiffure.com

Martine L’Heureux

Artiste maquilleuse, coiffeuse et fondatrice de La Boîte à maquillage

C’est en étudiant en arts visuels, il y a une quinzaine d’années, que Martine L’Heureux s’est intéressée au maquillage, qu’elle considère comme une forme d’art abstrait. Elle privilégie les fards en crème qui fondent aisément sur la peau et qu’elle estompe avec les doigts. Résultat: des mises en beauté naturelles, lumineuses et modernes.

Outil favori



« Rien comme un recourbe-cils pour ouvrir le regard au maximum et donner l’impression de cils plus longs… mais certains s’adaptent mal à la forme des yeux. Avec ce modèle format réduit, on peut travailler les cils en deux ou trois sections, et aller dans les coins sans que ça pince les paupières. Je presse les cils deux ou trois secondes, puis j’applique le mascara immédiatement pour fixer le pli. »

Mini recourbe-cils, MAC, 26 $. maccosmetics.ca

Petit prix

« J’utilise cette eau florale avant le maquillage pour hydrater, et après pour fixer le tout, un peu comme avec un brumisateur d’eau d’Evian. Ça donne un résultat beaucoup plus uniforme. La fleur de néroli ravive la peau, avec en prime une belle odeur acidulée. J’essaie d’employer des produits naturels, ce qui est fort apprécié des comédiennes que je maquille. Elles me demandent souvent ce que c’est, et vont se l’acheter. »

Hydrolat au néroli (fleur d’oranger), Zayat Aroma, 12 $ les 125 ml. zayataroma.com

Coup de cœur



« C’est une marque minérale qui contient peu d’agents chimiques. Cette base va bien à tout le monde. Elle crée une belle lumière, juste l’effet d’une peau saine, sans particules brillantes qui nous donneraient l’air d’une boule disco. Je la mélange au fond de teint ou je l’applique directement sur la peau. »

Base illuminatrice, Glo Skin Beauty, 45 $ les 30 ml.

Evangelia Pavlakos

Coiffeuse et artiste maquilleuse

Evangelia Pavlakos était comptable dans une autre vie, mais rêvait de travailler dans l’univers de la coiffure et du maquillage. Elle a profité d’un premier congé de maternité pour tenter sa chance et, trois garçons plus tard et une clientèle bien établie – dont plusieurs vedettes d’ici et d’ailleurs –, elle n’est jamais retournée aux chiffres! Ses looks signature: des coiffures boho aux mèches tombantes et des maquillages épurés.

Outil favori



« Je suis un peu maniaque des épingles à cheveux. S’il en faut 5, j’en mets 15! J’en ai de toutes les couleurs: des noires, des brunes et des pâles pour les blondes, que je pique verticalement dans les cheveux pour éviter qu’on les remarque. Ça donne tout de suite une allure plus soignée. »

Épingles à cheveux Hold It Together de Sephora Collection, 6 $ l’ensemble de 45. Sephora

Petit prix



« Je l’utilise tous les jours, sur mes propres cheveux et ceux de mes clientes. Je n’ai pas besoin d’arriver au travail full glam, mais il faut au moins que je sois présentable! Ce shampooing ajoute de la texture et du volume, et m’aide à avoir l’air un peu plus coiffée. Pour les cheveux plus foncés, je choisis la nuance Jolie Brunette, pour éviter les résidus blancs laissés par d’autres shampooings secs. »

Shampooing sec Batiste, 9,99 $ les 200 ml. Walmart et amazon.ca

Coup de cœur



« Ce fixatif m’accompagne partout! C’est un produit qui tient extrêmement bien, et une fois appliqué, il se fait discret: on ne le remarque même pas au toucher. Il sert à contrôler les mèches rebelles et à conserver la forme des boucles, dans lesquelles je passe ensuite mes doigts pour les assouplir. »

Laque brillance éclatante Masterpiece de Bed Head, 16,97 $ les 315 ml. Walmart

Gérald Bélanger

Artiste maquilleur et copropriétaire du salon Belfor Beauté

En 35 ans de carrière, dont une vingtaine à titre de maquilleur national pour Chanel, il a réalisé toutes sortes de créations extravagantes pour d’innombrables stars. Mais ce que Gérald Bélanger préfère, ce sont les maquillages faciles à porter, qui rehaussent la beauté sans la dénaturer.

Outil favori



« Je commence toutes mes mises en beauté par les sourcils. Si je me rends compte que j’ai oublié ma brosse à la maison, je retourne la chercher! Avec une peau bien reposée et des sourcils impeccables, on n’a pas besoin de beaucoup plus. Je brosse les sourcils en suivant leur mouvement naturel, puis je comble les trous. La mine du crayon rattaché à la brosse est ultrafine, ce qui permet de recréer l’effet des poils qui manquent. Elle est vendue en plusieurs couleurs. »

Brosse à sourcils avec crayon BrowEnvy, environ 36 $. Spas et salons d’esthétique

Petit prix

« Tout le monde aime ce baume, les gars comme les filles ! J’ai essayé d’autres produits semblables, plus chers, mais j’y reviens toujours. Il hydrate bien et ne brille pas trop. On peut le porter seul ou appliqué sur les lèvres colorées au crayon. »

Baume Lip Therapy à l’aloès de Vaseline, 3,99 $ les 17 g. Pharmaprix et Walmart

Coup de cœur



« C’est une poudre à base de minéraux crémeux, qui combat les rougeurs et protège la peau. Je choisis une teinte un peu plus foncée que l’épiderme pour créer un effet bronzant. Je l’applique sur les joues, le contour du visage et le bout du nez – les zones effleurées par le soleil. Un vrai produit bonne mine. »

Fond de teint original Fps 15 en poudre de bareMinerals, 38 $ les 8 g. Sephora

À lire aussi: Les meilleures trouvailles beauté en pharmacie