Complexe de réparation synchronisée ultra-concentré contour des yeux Advanced Night Repair Eye, Estée Lauder, 80 $ les 15 ml

Cette crème de nuit pour les yeux aide à combattre les signes du vieillissement causés par le manque de sommeil, les rayons UV, la pollution et la lumière bleue (émise par les ordinateurs et les cellulaires), et nous assure un réveil en beauté.