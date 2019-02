Fond de teint

Crème haute couvrance anti-pores avec FPS 40+ Sérum anti-âge et hydratant CC+ Your Skin But Better, IT Cosmetics, 49 $ les 32 ml

Doté d’une protection solaire, ce fond de teint mat couvre les taches et les rougeurs tout en procurant à la peau une bonne dose d’antioxydants aux vertus anti-âge.