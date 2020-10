Le Lab Beauté: L’onguent Aquaphor d’Eucerin au banc d’essai

Ces temps-ci, nous nous lavons les mains sans arrêt, et notre peau a besoin d’être chouchoutée. C’est pourquoi deux lectrices ont testé pour nous l’onguent Aquaphor d’Eucerin. Les ingrédients et la formule à base de paraffine de ce baume réparateur créent une barrière protectrice qui maintient une hydratation optimale de la peau. Ce soin culte peut être utilisé sur le visage comme sur le corps.

En partenariat avec Aquaphor

Voici les résultats de notre banc d’essai.

Ely Lemieux

« Dès la première application de l’onguent Aquaphor d’Eucerin, on sent que la peau s’assouplit. C’est un baume épais à la texture fondante. Moi qui adore les produits riches, je suis heureuse d’en avoir trouvé un qui offre un aussi bon rapport qualité-prix.

Ce baume est parfait pour les lèvres, qu’il protège et hydrate, avec en prime un léger fini lustré. Il est aussi idéal pour les cuticules : il leur confère une apparence soignée et fraîchement manucurée. Sur les pieds, c’est un vrai miracle ! On l’applique avant de se coucher et, le matin venu, fini les talons fissurés ! Tout le monde devrait en avoir chez soi. »

Mariam Negousse

« Je me lave les mains souvent à cause de la COVID-19, ce qui les assèche énormément. L’onguent réparateur Aquaphor d’Eucerin est devenu mon principal allié ; j’en ai toujours un tube dans mon sac ! Une petite quantité suffit pour hydrater ma peau et lui redonner son éclat.

Cet été, j’ai redécouvert le plaisir de porter des sandales. Grâce à ce baume, mes talons, qui ont tendance à se fendiller, restent toujours beaux. Mes jambes, elles, sont douces et satinées. J’ai la peau sèche, surtout après la baignade, alors j’en mets partout ! Il soulage aussi les lèvres gercées. »