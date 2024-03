Argent : les 5 coupes qui comptent le plus

Le renouvellement de votre assurance auto ou habitation approche ? C’est le moment de magasiner. En ayant recours à un comparateur – comme clicassure.com –, vous pourrez connaître l’offre de la concurrence et constater combien le coût des primes peut varier. Il ne vous restera plus qu’à contacter votre assureur et à négocier.

Bon à savoir : en assurant tous vos biens au même endroit, vous pourriez obtenir une ristourne; idem si vous êtes diplômé d’une université ou membre d’un syndicat ou d’un ordre professionnel. Cela ne devrait pas vous empêcher de magasiner vos assurances au moins une fois tous les deux ans, car cette ristourne pourrait ne pas être si avantageuse.

MONTANT ÉCONOMISÉ : jusqu’à quelques centaines de dollars

Autant s’y faire, se nourrir coûtera 700 $ de plus cette année par rapport à 2023 pour une famille de quatre personnes, selon le Rapport sur les prix alimentaires au Canada. Est-ce à dire qu’il faut se mettre au régime ? Pas du tout ! Pour faire des économies, Lucie Dal Molin, conseillère budgétaire à l’ACEF de l’Est de Montréal, vous recommande d’acheter en grandes quantités dans un magasin entrepôt, et de partager vos achats avec des amis. Ensuite, vous divisez en portions individuelles et hop, au congélo ! Autre astuce : évitez les aliments transformés vendus en épicerie et cuisinez.

Chaque grande enseigne a son programme de fidélité (Scène +, Moi, PC Optimum). En y adhérant, vous obtiendrez des rabais préférentiels et des récompenses. Utiliser la carte de crédit associée au programme vous permet d’accumuler des points plus rapidement.

Concurrence oblige, les supermarchés offrent de nombreux produits à prix réduits. Vos céréales, votre jus de fruits, vos craquelins préférés sont en solde cette semaine ? Faites-en provision. Vous finirez bien par les manger…

Les applications comme FoodHero, Too Good to Go et Flashfood permettent aussi d’obtenir de bons rabais.

MONTANT ÉCONOMISÉ : variable, mais facilement 100$ par mois pour une famille de quatre.

3. Allez-y mollo dans les abonnements

Netflix, Tou.tv, Crave, Disney +, Apple TV, Illico… Il est bien difficile de passer une soirée sans l’une de ces plateformes. Et la facture grimpe vite lorsqu’on est abonné à plusieurs services. Additionnés, les forfaits de base des plateformes ci-dessus totalisent 75 $ par mois ! Bref, le moment est peut-être venu de faire le ménage. Déterminez celui que vous utilisez le plus et annulez tous les autres. Trop draconien ? Alors abonnez-vous à ces plateformes en alternance, le temps de regarder le contenu qui vous intéresse.

MONTANT ÉCONOMISÉ : jusqu’à 50 $ par mois (selon le nombre d’abonnements annulés).

4. Changez votre forfait de télécommunications

La concurrence est forte entre les gros joueurs des télécommunications. Pourquoi ne pas la faire jouer en notre faveur ? Lucie Dal Molin recommande de faire l’exercice une fois par an ou chaque fois que notre contrat arrive à terme. Avant de décrocher le téléphone, vérifiez les tarifs en vigueur auprès de la concurrence à l’aide d’un comparateur de forfaits Internet et de téléphonie mobile comme planhub.ca.

MONTANT ÉCONOMISÉ : de 5 $ à 30 $ ou plus par mois, selon les forfaits et les fournisseurs.

5. Modifiez votre forfait bancaire

Les institutions financières facturent des frais pour couvrir les coûts de gestion des comptes bancaires. On paye ainsi plusieurs dollars chaque mois pour un forfait offrant des options (nombre de transactions permises avec la carte de débit, opérations en ligne, au guichet, en succursale, etc.) dont on n’a peut-être pas besoin. En tapant « outil de comparaison de comptes » dans votre moteur de recherche, vous trouverez une multitude de sites pour vous aider, dont celui, fort bien fait, du gouvernement du Canada.

MONTANT ÉCONOMISÉ : de 4 $ à 30 $ par mois, selon les forfaits et les institutions bancaires.