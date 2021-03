Finances personnelles : faire le ménage dans nos assurances

Si assurer ses biens s’avère primordial, protéger ses revenus l’est tout autant, sinon plus. On se procure donc une assurance invalidité si son employeur ne l’offre pas ou qu’on est travailleuse autonome. Certes, l’assurance emploi alloue 15 semaines d’indemnités en cas de maladie ou d’accident, mais pour un cancer ou un accident vasculaire cérébral, ça ne suffit pas. « C’est l’une des assurances les plus compliquées à magasiner, mais aussi l’une des plus essentielles », souligne Sylvie Bonin, de l’ACEF de l’Estrie. Il faut prendre le temps de questionner le courtier sur la définition de l’invalidité inscrite au contrat, le montant et la durée des prestations, et non pas seu- lement s’informer du prix. « On doit être bien couverte, pour utiliser son énergie à guérir plutôt qu’à se demander si on va être expulsée de son logement », dit-elle.

Assurance vie

Si on est célibataire et sans enfant à charge, qu’on a de quoi payer ses funérailles et qu’on ne laisse aucune dette à ses proches, on peut peut-être se passer d’une assurance vie, estime Sylvie Bonin. Par contre, si des enfants ou un conjoint dépendent de nos revenus, une bonne assurance vie évitera que notre éventuelle disparition n’envoie notre famille sur la paille. Les plus prévoyants contracteront une telle police tôt dans leur vie, alors qu’ils sont en pleine santé et que les primes sont peu élevées, pour préserver leur assurabilité.

Assurance voyage