Événements et marchés de Noël à ne pas manquer

Marché de Noël de L’Assomption

« L’endroit, tout près du collège de l’Assomption, était joli, parfait pour ce genre d’événement », se rappelle Agathe Sauriol, présidente du comité organisateur. Inspirés par les marchés européens, son mari, Émile Laporte, et elle ont fait des recherches avant d’investir la rue principale. On a entièrement pensé le site et créé plusieurs petites zones et places publiques, comme des îlots chauffants pour déguster vin chaud et autres délices hivernaux. En plus des spécialités du terroir et de l’artisanat lanaudois, on y propose la rencontre avec des producteurs du coin et de multiples activités.»