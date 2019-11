Les plus beaux marchés de Noël du Québec

Marché de Noël de L’Assomption

Le Marché de Noël de L’Assomption, ouvert du 28 novembre au 23 décembre, séduit à tout coup avec son village de maisonnettes et sa liste impressionnante d’exposants, dont la plupart encouragent le développement durable. On ne manque pas la Journée de la famille, le 8 décembre, pour les nombreuses activités offertes, dont une rencontre avec le Père Noël, des spectacles musicaux, des ateliers de bricolages et des activités sportives.

Marché de novembre

Le 23 novembre, une trentaine d’artisans locaux se rassemblent à l’espace Ausgang, sur la Plaza St-Hubert de Montréal. Bijoux, épices, plantes, illustrations, on y trouve une variété impressionnante de produits confectionnés avec soin par de grands passionnés. Les tout-petits y trouvent aussi leur compte: ils pourront confectionner de jolies cartes de souhaits à offrir à tous ceux qu’ils aiment.

Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

On déambule sur la rue Saint-Jean-Baptiste, au cœur de Baie-Saint-Paul, pour découvrir le Marché de Noël qui a lieu cette année les 29, 30 novembre et 1er décembre ainsi que les 6, 7 et 8 décembre. Pour le 10e anniversaire de l’événement, on promet une édition inoubliable: de nombreux artisans présents, une soirée d’animations lumineuses, des dégustations gourmandes, de la musique et plus encore!

Marché de Noël Allemand de Québec

Au cœur du Vieux-Québec, le Marché de Noël Allemand de Québec est maintenant un incontournable. Du 22 novembre au 23 décembre, le Vieux-Québec se pare des couleurs et des traditions allemandes, avec kiosques en bois, bretzels, vin chaud (gluhwein), gâteaux allemands et saucisses grillées! Des animations et des spectacles ajoutent de l’ambiance à ce décor déjà festif.

Marché de Noël de Sutton

Le village de Sutton réunit artistes, artisans et producteurs de la région de Brome-Missisquoi pour son Marché de Noël. Durant deux fins de semaines (30 novembre et 1er décembre, 7 et 8 décembre), les visiteurs peuvent déguster les produits locaux, écouter les conteurs sur place, et même prendre un petit train pour faire le tour du centre-ville. Un marché de Noël parfait pour les familles!

Marché de Noël de New Richmond

La ville de New Richmond, en Gaspésie, célèbre Noël en grand les 30 novembre et 1er décembre avec son Marché de Noël, qui regroupe de nombreux artisans locaux. On s’y rend pour acheter des cadeaux uniques et faits main. Et on profite assurément des autres activités organisées par la ville jusqu’au début de janvier comme la traditionnelle illumination du sapin devant l’hôtel de ville.

Marché du Noël d’Antan à Cap-Santé

L’ambiance des fêtes règne en maître à Cap-Santé, petit village de la région de Portneuf, lors du Marché du Noël d’Antan. La 19 édition se déroulera du 29 novembre au 1er décembre avec son traditionnel village de maisonnettes. On réserve notre fin de semaine pour visiter les 70 artisans locaux et pour assister aux spectacles musicaux et aux expositions temporaires spécialement conçues pour l’occasion!

Marché de Noël de Gatineau

On célèbre Noël dans le Vieux-Aylmer, à Gatineau, du 29 novembre au 8 décembre. Plus d’une vingtaine de marchands sont présents, de quoi bien garnir le dessous du sapin de Noël. Des foodtrucks sont aussi sur place pour les petites et grandes fringales. À noter: le défilé du père Noël a lieu le samedi 30 novembre.

Marché de Noël et des Traditions de Longueuil

Le parc St. Mark, qui borde la rue Saint-Charles dans le Vieux-Longueuil, s’illumine et s’anime du 29 novembre au 22 décembre (les vendredis, samedis et dimanches) pour le Marché de Noël et des Traditions de Longueuil. Une cinquantaine de maisonnettes de bois accueillent les artisans du coin. Différents ateliers de savoir-faire traditionnels sont offerts, et bien sûr, le père Noël viendra faire son tour au marché!

Le Marché Casse-Noisette

Du 28 novembre au 8 décembre, on se rend au Palais des Congrès de Montréal pour le Marché Casse-Noisette. En plus d’y trouver de tout (plaisirs gourmands, objets de décoration, bijoux, jouets, produits de beauté et de bien-être, etc.), on participe aussi à une œuvre de charité: 10 % des profits sont versés au profit du Fonds Casse-Noisette des Grands Ballets, qui permet chaque année d’inviter 2 800 enfants malades et issus de milieux défavorisés à assister gratuitement au ballet Casse-Noisette.

Marché de Noël européen de Saguenay

On fait nos emplettes des fêtes au Marché européen du Saguenay qui regroupe de nombreux artisans de la région à la Place du citoyen, à Chicoutimi. Du 5 au 8 décembre, des spectacles et des animations sont prévues pour le plaisir de tous. On se laisse bercer par la féérie de Noël tout en dégustant un bon vin chaud près d’un foyer extérieur!

