Sorties culturelles: les 5 musts de l’automne

La comédie musicale-culte de Michel Tremblay revit, et une ère révolue aussi : la course à la gloire d’une gagnante de concours de chant amateur aux côtés de sa sœur « vedette » dans un Montréal clinquant de cabarets. Une flamboyance assumée par la mise en scène de René Richard Cyr, dont la troupe – composée notamment d’Hélène Bourgeois Leclerc, de Laurent Paquin en duchesse de Langeais, de Kathleen Fortin et de la nouvelle venue Marie-Andrée Lemieux – brille de mille feux. Au Théâtre du Nouveau Monde , du 19 septembre au 14 octobre ; supplémentaires les 15, 17, 18 et 19 octobre.