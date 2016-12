Comment dissimuler les poils blancs des sourcils?

« Il ne faut surtout pas les arracher, met en garde David Vincent. Comme ces poils peuvent aussi être un peu plus rêches et rebelles que ceux qui sont pigmentés, on aura besoin d’un outil deux en un qui camoufle en colorant et qui discipline du même coup. » Il suggère le Double Perfection Duo sourcils Lift & Volume de Lise Watier (33 $). « Ce qui est chouette, c’est que l’embout mascara permet d’appliquer une couleur naturelle qui enrobe bien les poils blancs. En plus, la formule avec microfibres va densifier les sourcils.

