De beaux sourcils sans soucis ? On vous dit comment !

Les tendances peuvent toujours fluctuer – poils coiffés vers le haut, arc plus ou moins prononcé –, mais les sourcils fournis et homogènes continuent de séduire. Un rare cadeau de la nature… car on a toutes des petits enjeux : zones clairsemées, épis, erreurs d’épilation. Tout cela est facile à rectifier avec une panoplie de cosmétiques qui veillent à sublimer les sourcils.

Cires

La cire à sourcils agit comme une base de maquillage : elle permet aux pigments des crayons et des poudres de bien adhérer à la surface des poils, et d’assurer leur bonne tenue au cours de la journée.

On commence par l’appliquer sur le contour du sourcil à l’aide d’un pinceau biseauté, puis on l’estompe sur la surface des poils avec un goupillon (un outil de maquillage qui ressemble à une brosse à mascara). À noter qu’une base pour fard à paupières peut aussi dépanner. On passe ensuite à l’étape couleur.

Stylo sculptant Brow MVP, Fenty Beauty, 26 $

Poudres

La poudre compacte crée un effet diffus très naturel et comble les zones clairsemées. Les boîtiers offerts sur le marché proposent souvent deux fards ou plus, ce qui permet de moduler sa propre teinte.

On applique la poudre la plus pâle d’un geste léger, à l’aide d’un pinceau biseauté, puis on passe à la couleur plus foncée pour ombrer le sourcil.

Duo de poudres à sourcils de longue tenue Ombre Effect, Anastasia Beverly Hills, 30 $

Crayons

Le crayon est l’outil de remplissage le plus populaire pour le maquillage des sourcils. L’artiste torontoise Lucky Bromhead suggère de le choisir une demi-teinte plus pâle que notre couleur naturelle, car les huiles de la peau peuvent oxyder les pigments et les foncer.

Il existe des crayons à mine fine ou épaisse. Les premiers exigent une certaine dextérité et de la patience : à l’aide de traits courts et précis, on simule les poils un à la fois, qu’on floute ensuite à l’aide d’un goupillon. Les mines épaisses permettent un travail plus rapide. Attention à ne pas forcer sur le geste : des sourcils trop crayonnés et surchargés en pigments durcissent le regard, d’après Lucky Bromhead. On complète avec un gel fixateur pour un résultat impeccable.

Crayon à sourcil ColorStay, Revlon, 12,49 $

Gels fixateurs et mascaras

Les gels fixateurs peuvent être transparents ou teintés. Les versions transparentes contrôlent les poils rebelles et garantissent une tenue irréprochable aux pigments appliqués sur les sourcils. Les formules teintées sont légèrement colorées. Elles peuvent servir à foncer des poils blonds ou à masquer les gris, en plus de jouer leur rôle de laque capillaire. Leur couleur subtile ne suffit toutefois pas à redessiner un tracé ou à combler une brèche.

Les gels sont d’usage facile : il suffit de les brosser le long de l’arc, à l’aide de petits mouvements ascendants, sans oublier la queue du sourcil. On essuie l’excédent de produit sur un mouchoir en papier.

Les mascaras à sourcils ressemblent aux gels fixateurs dans leur conditionnement. Ils sont cependant plus denses en pigments. Ils colorent les poils mais ne les disciplinent pas.

Gel de finition longue tenue Unbelievabrow, L’Oréal Paris, 22,99 $

Gel fixant pour sourcils Brow This Way, Rimmel, 9,99 $

Gels volumateurs

La bouée de sauvetage des sourcils en manque de densité. Le gel volumateur contient des microfibres qui se fixent sur la peau et les poils, pour étoffer les arcades sourcilières de façon très naturelle. Un magicien dans la trousse de maquillage !

Mascara sourcils volume et fibres, Sephora Colllection, 16 $

Pommades

La pommade reste bien en place, sans faire appel à un gel fixateur. Sa formule crémeuse permet une tenue souple, moins « figée » que le gel. Elle n’est pas évidente à appliquer, étant donné sa concentration élevée en pigments (mains novices, s’abstenir). On commence le maquillage en délicatesse, en se concentrant sur l’arc du sourcil, puis on diffuse la couleur avec un goupillon.

Pommade à sourcils 24 heures Cashmere, FMG, 35 $

Feutres à sourcils

Le feutre à sourcil ressemble à un pinceau de calligraphie. Sa pointe flexible et fuselée facilite le tracé de lignes aussi fines que des poils de sourcils. L’encre translucide permet de moduler l’intensité de la couleur. Cet outil est pratique pour combler les zones dégarnies. Il peut aussi servir à souligner les sourcils avec intensité, pour créer une mise en beauté plus dramatique.

Feutre pour sourcils Lift & Snatch !, NYX, 14,49 $

Teintures temporaires

Pour celles qui ne veulent pas se lancer dans la coloration permanente ou le microblading… Le crayon de tatouage (tattoo pen) possède un embout qui ressemble à un petit peigne à 3 ou 4 dents. D’un seul geste, on peut dessiner plusieurs traits ! L’encre teint les sourcils pendant quelques jours. Une bonne solution pour foncer les sourcils pâles.

Il existe aussi des formules de teintures temporaires pelables. On applique le produit sur les sourcils, qu’on laisse sécher pendant quelques minutes, et on retire la pellicule. La coloration dure entre 3 et 7 jours et s’estompe progressivement. Un conseil : garder des cotons-tiges à portée de main pour corriger rapidement toute erreur d’application.

Crayon à sourcils microcomblant, Benefit, 33 $

Encre à sourcils Peel Off Tattoo Brow, Maybelline, 16,99 $