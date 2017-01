On a testé: une nouvelle brosse à dents électrique plus performante

Brosse à dents DiamondClean Sonicare de Philips, 239 $



À LIRE: Comment traiter une peau sèche en hiver

C’est quoi ?

Une brosse à dents électrique qui émet des vibrations à haute fréquence – elle effectue plus de mouvements en deux minutes qu’une brosse à dents manuelle en un mois ! –, avec la promesse de déloger plus de plaque que les autres instruments sur le marché, en plus d’éliminer les taches (café, thé, vin rouge et tabac) sur les dents.

Comment ça fonctionne ?

La technologie utilisée permet de projeter le liquide entre les dents pour mieux déloger bactéries et plaque là où les soies de la brosse ne se rendent pas. On peut choisir l’un des cinq modes de fonctionnement, qui incluent nettoyage en profondeur, soin des gencives et action blanchissante. L’appareil est aussi doté d’une minuterie qui avertit quand il est temps de changer de section de bouche, pour un brossage complet qui dure de deux à trois minutes.

Notre verdict

Impossible de revenir en arrière après l’avoir essayée. La sensation de propreté obtenue est telle qu’on a l’impression de sortir du cabinet du dentiste après chaque brossage. Peu importe le mode adopté, le nettoyage est costaud, mais il se fait néanmoins tout en douceur, sans abîmer les gencives. Et on a vraiment noté un certain blanchissement des dents après seulement quelques jours d’essai. Le petit plus ? La brosse est élégante et offerte en plusieurs couleurs. On la dépose simplement dans le verre fourni pour la charger (pour trois semaines à la fois). En voyage, l’étui de transport sert de chargeur.

À LIRE: Comment faire durer le vernis à ongles?