Comment démarrer son club de lecture?

Formez un groupe (de 8 à 11 personnes, idéalement).

Sondez d’abord votre entourage : qui est friand de lecture parmi vos connaissances? Qui aime la discussion? Qui lit plus vite que son ombre? Le but est de réunir des gens avec qui vous avez envie de discuter bouquins, et qui partagent votre intérêt. Si vous avez un noyau de quatre personnes intéressées, élargissez votre cercle en demandant à des collègues de travail ou des membres de votre famille, ou encore en affichant une annonce à la librairie du coin.

Décidez du moment et du lieu de réunion (tous les derniers jeudis du mois, à 19 h, par exemple).

L’idée est de ne pas voir cette réunion comme un fardeau. Il est donc primordial d’accorder au club de lecture une plage horaire où vous serez en forme et prête à échanger des idées. Tout dépend également du climat que vous souhaitez instaurer, lors de ces réunions : dimanche après-midi, en dégustant thé et biscuits, ou jeudi soir, en dégustant verre de rouge et canapés? Fixez la fréquence et le lieu des rencontres selon les emplois du temps des membres et respectez vos engagements.

Établissez des règles : qui anime la soirée et les conversations, etc.

Sans que ce soit trop autoritaire ou permissif, il peut être amusant d’établir une procédure, lors des réunions. Vous pouvez, par exemple, décider que chacun des membres animera les rencontres à tour de rôle, que l’un d’entre vous sera chargé d’accorder le droit de parole, etc. Lors du choix du livre, il est aussi d’usage de présenter le contexte entourant la publication, la vie de l’auteur et les personnages principaux. Enfin, il peut être utile d’établir un ordre du jour selon les points à discuter : thèmes, personnages, analyse, débat sur une question donnée, etc.

Réunissez-vous! Planifiez vos réunions pour les premiers mois et voyez le déroulement.

C’est la période de « rodage »! Une fois les éléments mis en place (lieu, livres, déroulement, etc.), voyez comment ça se passe et faites les ajustements nécessaires. Il arrive que certaines personnes n’y trouvent pas leur compte. Dans ce cas, ajoutez des gens à votre groupe.

Les extras

Vous voulez « littéralement » mettre la main à la pâte? Réunissez-vous pour causer bouquins, tout en savourant biscuits, tartes ou gâteaux faits maison. Vous souhaitez pousser d’un cran l’expérience? Apportez un plat figurant dans le livre. Par exemple, si un personnage mange tout le temps une sorte de bonbons, déguste le même scotch ou est complètement accro à la tarte au citron, reproduisez un des éléments de son menu, voire tous ceux-ci!

Dans certaines histoires, les vêtements jouent un rôle de second plan, alors que dans d’autres, c’est tout le contraire! Si c’est pertinent, adoptez les tenues présentées dans le livre afin de vous plonger encore davantage dans l’esprit des personnages. Fous rires en prime!