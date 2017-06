Comment avoir du style cet été? Réponse: Julia Mateian!

Qui est-elle? Alors qu’elle étudiait le marketing à HEC, la Montréalaise avait créé son blogue The 26th Look à titre expérimental pour la rédaction de son mémoire. La maîtrise en poche, Julia s’est consacrée pleinement à son site en y divulguant ses coups de cœur mode, gastronomie et voyages — les passions de sa vie d’épicurienne! Elle s’est établie à Marbella, en Espagne, avec son amoureux photographe, afin de pouvoir se déplacer facilement en Europe.

Signes distinctifs Les chapeaux à larges bords, été comme hiver. Une garde-robe sensuelle (beaucoup de coupes à épaules et dos dénudés), parsemée de références seventies. Une palette neutre étudiée avec soin, qui colore en demi-teintes son fil Instagram ultraléché.

Instagram @juliamateian

Blogue The 26th Look (inclut un volet de vente en ligne pour magasiner les looks de Julia)

Son style • Julia s’est simplifié la vie avec un vestiaire noir et blanc dans lequel elle injecte quelques neutres au passage. Elle réinvente constamment le potentiel de ses basiques. • Être confortable et chic (ou vice-versa), c’est tout à fait possible. Un pantalon ample, une robe plissée, une jupe à fente latérale, ça permet de respirer quand il fait chaud. Côté chaussures, Julia porte des tennis et des espadrilles à semelles compensées… un bon choix pour s’éviter des ampoules sur les vieux pavés européens.