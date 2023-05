Mode : cinq influenceuses qui nous inspirent !

Alice Shreeve et Hannah Coniam-Thompson

Les Londoniennes branchées

Signes distinctifs

Un univers bonbon, coloré et enrobé de paillettes. British jusqu’au bout des ongles, Alice Shreeve et Hannah Coniam-Thompson n’ont jamais peur d’en faire trop, au contraire : elles coordonnent leurs tenues jusque dans les moindres détails. Leurs tendances de prédilection ? Le rose, les sequins et des sacs à main toujours assortis.

Qui sont-elles ?

Une brune et une blonde, deux copines passionnées de mode et inséparables depuis leur rencontre sur les bancs du Collège de la mode de Londres. En 2003, elles ont créé un blogue pour faire part de leurs conseils vestimentaires, avant de se lancer sur Instagram en 2012. Elles y mettent en scène leurs tenues parfaitement en harmonie dans des décors qui rappellent l’ambiance raffinée de la capitale britannique.

Jamais à court d’idées, elles ont aussi créé leur propre marque de robes de mariée… après avoir toutes les deux dit oui à leur amoureux à six mois d’intervalle !

Elles nous inspirent avec…

Leur amour du rose et des paillettes. Leur complicité et leur bonne humeur contagieuse.

Instagram @belleandbunty

Blogue belleandbunty.co.uk

Jeanne Damas

La parisienne chic

Signes distinctifs

Une silhouette androgyne, une chevelure savamment ébouriffée et un style aussi simple qu’élégant. Inspirée par le Paris des années 1940 à 1970, Jeanne Damas joue avec les vêtements comme un peintre s’amuse avec les couleurs, portant tantôt une robe à fleurs et des mules à talons, tantôt un jean large et des baskets, toujours avec la grâce d’une muse.

Qui est-elle ?

Bonne vivante et rassembleuse, Jeanne a grandi au son des conversations et dans l’odeur des plats en sauce de la brasserie Le Square Trousseau, que tenaient ses parents près de la Bastille, à Paris. La mode l’attire dès l’adolescence et c’est un habitué de l’établissement familial qui lui a offert son premier stage : le couturier Jean-Paul Gaultier.

À la fois blogueuse, styliste et mannequin, cette touche-à-tout s’est fait connaître dans les défilés parisiens, puis elle a lancé sa propre ligne de prêt-à-porter, Rouje, en 2016. La créatrice est depuis devenue l’une des influenceuses les plus suivies de l’Hexagone.

Elle nous inspire avec…

Son vestiaire chic mais toujours confortable, ou l’art de porter une même robe pour jouer au parc avec les enfants avant de rejoindre des amis au restaurant. Sa touche féminine et sensuelle, qui change tout dans ses tenues les plus simples. Des détails joliment brodés sur le col d’une chemise blanche ou un top en dentelle sous un gros cardigan de laine, par exemple.

Instagram @jeannedamas

Gabi Gregg

L’ambassadrice de la diversité corporelle

Signes distinctifs

L’Américaine Gabi Gregg ne se cantonne à aucun style particulier afin de montrer aux femmes qu’elles peuvent toutes s’habiller comme elles le veulent. On connaît toutefois son penchant pour les couleurs vives et les coupes sexy, avec des fentes et des décolletés qui laissent entrevoir son hâle parfait et ses courbes généreuses.

Qui est-elle ?

Certainement pas celle qui nous dira comment nous habiller selon notre silhouette ! Gabi ne donne qu’un conseil : ignorer toutes les règles et les diktats.

Originaire de Détroit, cette modeuse souriante a vite réalisé que les femmes opulentes sont nettement sous-représentées dans l’univers de la mode. Loin de s’en décourager, elle a créé un blogue en 2008, puis s’est fait connaître du grand public en 2012 après avoir publié des photos d’elle en bikini, radieuse et assumée. Depuis, elle a charmé près d’un million d’abonnés à son compte Instagram, qui prône la bienveillance et l’amour de soi.

Elle nous inspire avec…

Ses looks dénudés, qui donnent envie d’oser, tout simplement. Les couleurs qui égaient son vestiaire. Pas question de passer inaperçue !

Instagram @gabifresh

Blogue gabifresh.com

Candice Tay

La modeuse minimaliste

Signes distinctifs Adepte des tendances simples, Candice Tay a créé un vestiaire durable avec des teintes neutres, dont elle ne se lasse pas. La Torontoise favorise les coupes surdimensionnées au confort optimal. En prime : ces coupes s’adaptent aux variations de poids. Et elle s’en tient à des marques qui allient qualité et durabilité. Des influences scandinaves et des matières douces et enveloppantes caractérisent son style.

Qui est-elle ?

Après avoir pris conscience des effets destructeurs de l’industrie de la mode sur la planète, Candice a opté pour un mode de vie plus responsable, dont elle explique les enjeux dans son blogue, créé il y a cinq ans. Ses conseils visent à montrer que la mode et l’écologie sont compatibles, mais l’influenceuse prône avant tout la tolérance, car nul n’est irréprochable et elle ne prétend pas l’être. Sur Instagram, elle présente ses looks intemporels et polyvalents, ou des idées pour revamper les basiques oubliés au fond d’un placard.

Elle nous inspire avec…

Sa vision responsable et bienveillante, qui incite à faire rimer style et bonne conscience. Ses astuces pour recycler au lieu d’acheter, même après une prise de poids ou pendant une grossesse.

Instagram @candicemtay

Blogue candicetay.com