Shopping: s’équiper pour l’escalade

Il existe deux types d’escalade en salle. D’abord, celle qui nécessite harnais, cordes et partenaire : on grimpe des « voies » (les passages balisés par des prises de couleur). Les murs atteignent jusqu’à 15 mètres de hauteur. L’autre discipline se pratique sans équipement sur un bloc d’environ 5 mètres, avec diverses inclinaisons. On peut louer le matériel dans la plupart des centres d’escalade.