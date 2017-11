Style: les fashionistas révèlent leurs trucs

Il n’y a pas de théorèmes scientifiques ou de codes établis lorsqu’il est question de style. Les fashionistas savent. Guidées par un mélange d’intuition, d’audace et de bon goût. Chaque saison, des idées surgissent, font le tour d’Instagram et de Pinterest… et on aime s’en inspirer!

1 de 42 Précédent Suivant

Photo: Imaxtree Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une casquette de marin grec

Précédent 1. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une casquette de marin grec

2. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Du rouge, du rouge et encore du rouge!

3. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un jean blanc + un manteau en peluche

4. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un sac-ceinture urbain (on oublie le style randonnée)

5. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une combipantalon utilitaire + des accessoires luxueux

6. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une palette pop: rose + rouge + fuchsia

7. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas D'énormes boucles d’oreilles géométriques

8. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Des bottillons chaussettes qui collent aux mollets

9. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Des superpositions décalées: pull + chemisier ultralong + pantalon

10. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Des fleurs flamboyantes sur fond noir

11. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Du jaune ensoleillé: citron pour le sac, banane pour les ongles

12. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Du jean en total look (Canadian tuxedo)

13. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une veste masculine aux proportions amplifiées

14. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une touche de velours le jour

15. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un pull scintillant en lurex

16. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Des bottes rouge canneberge ou bordeaux

17. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Des textures contrastées: peluche + maille + mousseline

18. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un petit béret collégien

19. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une association de styles «pas rapport»: pull de ski et jupe en lamé

20. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un pull moulant glissé dans un pantalon ou une jupe

21. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Du satin 24 heures par jour

22. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une blouse à col victorien

23. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une couleur éblouissante pour allumer des tons neutres

24. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Des chaussures blanches

25. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une ceinture large lacée comme un corset

26. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un imprimé léopard de la tête aux pieds

27. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Des flâneurs précieux avec un jean abîmé

28. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un pull à épaules dénudées

29. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Du vert foncé, saturé de chlorophylle

30. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Des bottes cuissardes en cuir, suède, satin…

31. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un bandana + une enfilade de colliers

32. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un blouson matelassé court et très ample

33. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une robe superposée à un pantalon

34. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Des socquettes avec des chaussures chics

35. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un tailleur-pantalon masculin à couleur étonnante

36. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un blouson trucker en denim délavé

37. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un sac à dos porté en bandoulière

38. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Un t-shirt modeste avec un look sophistiqué

39. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une tenue déclinée en monochrome

40. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Une veste déposée sur les épaules

41. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Des bottes plissées

42. Trucs de stylisme: 42 idées de fashionistas Plein de colliers éclectiques aux longueurs décalées Suivant

À LIRE: Mode: les 6 couleurs de l’heure