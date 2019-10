Les Parisiennes ont peaufiné l’uniforme quotidien de la coolitude: perfecto noir, marinière, jean, bottillons et cheveux un brin décoiffés. Pendant la Semaine de mode, ce look omniprésent s’est frotté aux idées fraîches de stylisme qu’apportent des influenceuses stars de l’Instagram, des rédactrices de magazines pointus et de nombreuses fashionistas agglutinées aux abords des défilés. Déjà, les tendances de la prochaine année commencent à poindre sur la faune branchée. On les retient tout de suite: on n’a jamais trop de précieux conseils pour pimper notre garde-robe.

Mode Semaine de mode à Paris: comment s’habillent les chics filles 1 / 38 Photo: Imaxtree

