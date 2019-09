Entre le premier espresso pour carburer et le dernier spritz pour relaxer, les as du street style ne chôment pas pendant la Semaine de mode à Milan. Ces blogueuses et influenceuses doivent alimenter à coups de super looks les réseaux sociaux toujours plus gourmands. La barre est haute dans la capitale lombarde, surtout que les reines du style sont flamboyantes — on n’a qu’à penser à Anna Dello Russo, Viviana Volpicella ou Chiara Ferragni, alias The Blonde Salad. Couleurs solaires, imprimés audacieux, accessoires bling… on ne s’ennuie jamais en Italie!

Mode Semaine de mode à Milan: du glamour plein les rues! 1 / 36 Photo: Imaxtree

