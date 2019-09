À Londres, Kate et Meghan tiennent les paparazzis en haleine à l’année longue. Mais pendant la Semaine de mode, l’actualité lâche un peu les deux stars de la famille royale et les débats houleux du Brexit: l’attention est détournée sur les défilés et la flopée d’invitées qui se permettent davantage d’impertinence et de folie dans leurs tenues. Ici, le street style se nourrit de cultures alternatives, de dissidence et d’humour. Entre le classicisme british et les limites du trash, tout le monde y trouve son compte pour dénicher des idées de looks.

Mode 30 looks street excitants à Londres! 1 / 30 Photo: Imaxtree

À lire aussi: 40 looks street qui nous inspirent à la Semaine de mode de New York