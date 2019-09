En flemmardant cet été sur les plages et les voiliers, elles ont réfléchi aux stratégies vestimentaires à adopter pour faire sensation aux Semaines de mode. Rédactrices, influenceuses, blogueuses et invitées spéciales ont finalement posé leurs valises à New York. C’est sur le macadam de Manhattan que s’est amorcée la compétition entre ces virtuoses du street style. Une occasion en or pour faire le plein d’idées et s’inspirer pour nos propres tenues.

Mode 40 looks street qui nous inspirent à la Semaine de mode de New York 1 / 40 Photo: Imaxtree

