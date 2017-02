Quel est le secret des couples qui durent 15, 20 ou 30 ans?

En couple depuis 29 ans

Caroline Bellerose, 47 ans, comptable et Martin Crête, 46 ans, courtier en assurances, ont deux garçons de 19 et 22 ans.

Quel est le secret de votre couple ?

Martin : On est toujours ensemble. On fait du vélo en tandem, on fait les courses ensemble, elle cuisine, je fais la vaisselle à côté. On fait des promenades le soir en se tenant la main. On a toujours quelque chose à se raconter. Pour certains, c’est important de se réserver de grands espaces pour soi dans la vie à deux. Nous, c’est l’inverse. Notre couple a pris presque toute la place dans nos vies et c’est parfait comme ça.

Caroline : On rit beaucoup ensemble, on ne se prend pas au sérieux. Et j’ajouterais que Martin a toujours de petites attentions pour moi.