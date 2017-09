Féministe, La servante écarlate?

Le roman La servante écarlate est-il féministe? « Si vous entendez par là qu’il s’agit d’un pamphlet idéologique où toutes les femmes sont des anges ou tellement victimes qu’elles sont incapables de faire un choix moral, non. Si vous voulez dire qu’il s’agit d’un roman dans lequel les femmes sont des êtres humains – avec toute la variété de tempéraments et de comportements que cela implique –, des personnes importantes et intéressantes, et que ce qui leur arrive est crucial dans le déroulement de l’histoire, alors oui. Dans ce cas, beaucoup de livres sont “féministes”. » - Margaret Atwood Source: The New York Times