La comédie musicale Hair : paix, amour et égalité

L’époque Peace and Love s’invite au St-Denis cet été, alors que le metteur en scène Serge Denoncourt redonne vie à la célèbre comédie musicale Hair. Dans l’Amérique des années 1960, un jeune homme est conscrit pour combattre au Vietnam. Sur la route qui le mène de son ranch à la base militaire, il rencontre un groupe de militants hippies qui rêvent d’un monde plus pacifique, plus juste, plus vert et plus beau.

Éléonore Lagacé – que l’on a vue tour à tour dans La Voix (TVA), Big Brother Célébrités (Noovo) et Zénith (ICI Télé) – a dû travailler fort pour convaincre Serge Denoncourt de lui confier le rôle de Sheila, l’une des hippies du groupe. C’est elle-même qui lui a téléphoné pour obtenir ce rôle. « Il m’a demandé de lui prouver que j’était la bonne personne, dit-elle. J’ai fait quatre auditions . » Et bien qu’elle ait l’habitude des planches, elle affirme n’avoir jamais participé à un spectacle aussi éclaté et festif. « C’est vraiment un gros party. Nos personnages s’aiment, se massent, font de la drogue. Et les spectateurs sont inclus dans nos délires. Cette folie suscite aussi des réflexions sur la guerre, sur la place qu’on accorde aux femmes et aux minorités. C’est épeurant à quel point les luttes que l’on mène aujourd’hui se reflètent dans ce spectacle écrit il y a plus de cinq décennies. »

Hair, avec Philippe Touzel et Éléonore Lagacé, au Théâtre St-Denis, à Montréal, du 16 juin au 9 juillet et à la salle Albert-Rousseau, à Québec, du 12 au 23 décembre.

