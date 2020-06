Balcon, terrasse et cour: astuces et jolies trouvailles!

Quel que soit l’espace extérieur dont on dispose, on veut profiter à plein de la saison estivale. Des astuces (et de jolies trouvailles!) pour s'inspirer.

La belle vie au jardin

Dans la cour, on s’installe souvent au même endroit, près de la maison. Pourquoi ne pas plutôt profiter de tout ce que le jardin nous offre en donnant à chaque coin une vocation? Repas, hamac, jeux pour enfants, potager… De quoi mordre pleinement dans l’été!

Jouer sur les structures et le relief.

Un pavillon de jardin, une pergola sous les vignes… Les constructions confèrent un cachet romantique, en plus de marquer les différents espaces de vie. On peut aussi délimiter les zones avec des changements de niveaux au sol, un patio de pierres ou une terrasse en bois.

Garder le sens des proportions.

On évite l’immense étendue gazonnée vide et on rend la cour plus invitante en y plantant un arbre ou des arbustes. On meuble les grands espaces avec des chaises Adirondack, un canapé modulaire spacieux ou une chaise longue pour deux.

Protéger son intimité.

Haie de cèdres, clôture ou autre, il est important de se sentir chez soi et d’être à l’aise de sortir de la maison en maillot de bain.

User de créativité.

Pour garnir un coin secondaire à peu de frais, on fouine dans les ventes-débarras et les brocantes. On surveille aussi les soldes de fin de saison, qui débutent souvent dès juillet. On ravive le mobilier d’une couche de peinture, on rafraîchit les coussins avec de nouvelles housses. Et, surtout, on n’hésite pas à assortir des meubles dépareillés. L’éclectisme, c’est à la mode!

L’été sur le balcon

Ouste la poubelle et le vélo! Un balcon banal peut aisément se transformer en îlot invitant pour les repas et le farniente.

Choisir sa vocation.

Dans un espace restreint, des choix s’imposent. Une chaise longue pour lire, un coin pour le petit-déjeuner? On établit ses priorités.

Camoufler les indésirables.

On aménage des rangements discrets et élégants pour cacher à la vue bac de récupération et autres objets peu esthétiques.

Se créer un coin privé.

Sections de treillis, rideaux, tissu entre les barreaux sont de bonnes solutions. Il est aussi possible de disposer de façon stratégique des plantes hautes en pots et des jardinières suspendues de façon à créer un écran de verdure.

Revamper le plancher.

Le béton peut être enduit d’un produit réparateur, et le bois, badigeonné d’une couche de peinture pour l’extérieur. Si l’on vise un look très différent, pourquoi ne pas couvrir le sol de tuiles de bois, d’une carpette extérieure ou de tapis gazon? Il y en a de jolis.

Miser sur l’utile.

On choisit un mobilier multifonction et compact: desserte sur roulettes, table pliante, minibarbecue. Avec la multiplication des condos de dimensions modestes, on trouve sur le marché de plus en plus de meubles conçus pour les petits espaces.

5 à 7 sur la terrasse

Comme l’intérieur de la maison, la terrasse gagne à être dotée d’une personnalité unique. Pour y arriver, on élabore un concept déco à son goût en se basant sur quelques principes simples.

Donner un look tendance… ou pas.

Cette année, la mode est aux styles industriel, tropical et rétro mid-century. Si cela ne nous dit rien, les boutiques proposent aussi de jolis meubles en plastique aux teintes vives, ainsi que des mélanges de matériaux (métal et bois) d’esprit rustique ou bohème.

Atténuer le bruit.

Si le passage des voitures trouble notre tranquillité, un jardin d’eau créera une diversion et un fond sonore zen. Ou encore, pourquoi ne pas fixer des haut-parleurs sur l’extérieur de la maison?

Choisir une palette harmonieuse.

La teinte des accessoires (coussins, linge de table…) et du mobilier d’appoint peut servir de fil conducteur à la décoration. Un bel équilibre de couleurs créera une ambiance chaleureuse et confortable.

Mettre la nature en vedette.

Rien de mieux que les végétaux pour apporter luxuriance et intimité. On ne lésine donc pas sur les plantes, qu’on présente dans des pots et jardinières sélectionnés avec soin. Les grands feuillages et tous les tons de vert sont in.

S’abriter du soleil.

Un auvent ou un grand parasol inclinable permet de s’installer à l’extérieur même quand le soleil est au zénith. Et en fin de journée, lorsque la fraîcheur s’installe, un chauffe-terrasse nous permettra de prolonger les soirées entre amis.

Donner un air de fête.

Quoi de plus festif que des guirlandes lumineuses ou des lanternes suspendues ? À défaut d’en avoir, les ensembles de lumières de Noël feront l’affaire. Moments magiques assurés.

Les trouvailles

