Terrasses et balcons : petit coup de fraîcheur

Une terrasse bien aménagée et accueillante, et voilà la maison agrandie d’une pièce pour tout l’été ! Photo : iStock.com

L’envie de se lancer dans les travaux se fait sentir ? Le moment est bien choisi. Mais il faut d’abord déterminer l’usage que l’on fera de son balcon ou de sa terrasse. Et que le projet soit petit ou grand, il importe de le planifier soigneusement afin d’éviter les erreurs… et les regrets. « Comment veut-on occuper son espace ? Veut-on y faire pousser des légumes ? S’y reposer ? Y recevoir ? » demande l’architecte paysagiste Marie-Andrée Fortier, propriétaire d’Art & Jardins.

Si on prévoit simplement s’y détendre en prenant l’apéro, il est inutile de s’encombrer d’un mobilier pour huit convives. Quelques fauteuils et des tables basses conviendront. Pour lire au soleil, on installe une chaise longue ou un hamac. Le plaisir de la lecture est ainsi comblé. Et Isabelle Gingras, conceptrice pour Prestige Paysage, rappelle un principe de base à ne jamais négliger : « Si quelqu’un fait des grillades toute l’année, on évitera de placer le barbecue au fond de la terrasse. »

De multiples options existent pour qui souhaite travailler dehors. Pourquoi ne pas aménager un joli bureau en plein air au lieu de s’enfermer dans la maison ? « On prend plaisir à se préparer un plateau le matin et à y déposer tout ce qu’il faut : thermos de café, pichet d’eau, ordinateur et outils de référence. Ça peut être une nouvelle façon d’aborder le boulot ! » croit Julie Asselin, ex-animatrice de l’émission Tout s’embellit avec Julie (Noovo).

Enfin, si l’espace est assez vaste, la styliste conseille de le fractionner. « On peut délimiter, par exemple, une zone repas d’une zone détente au moyen d’un banc agrémenté de coussins et d’un joli tapis d’extérieur », suggère-t-elle.

Le confort d’abord

Une terrasse bien aménagée est un refuge, selon Julie Asselin. Pour s’assurer qu’elle soit agréable lorsqu’on s’y déplace pieds nus, le revêtement de sol doit être sans fissures ni aspérités. S’il est défraîchi, on le recouvre de caillebotis en bois ou d’un tapis d’extérieur qui résiste aux rayons UV et à la moisissure. Sur les chaises, on pose des coussins moelleux à séchage rapide, spécialement conçus pour l’extérieur. Parce que personne n’aime avoir les fesses mouillées.

Julie Asselin garde également en réserve quelques accessoires pour les occasions spéciales. « J’ai de gros coussins d’intérieur en velours que je sors quand je reçois. Je les rentre dès que les invités sont partis », confie la décoratrice.

Pour protéger la terrasse du soleil brûlant, on recourt à une toile d’ombrage, à un parasol, ou même à des lames de bois, qui s’ouvrent et se referment. Quand la température redescend, un chauffe-terrasse permet de profiter de l’espace extérieur plus longtemps.

Si les environs sont bruyants, qu’une rue passante se trouve à proximité par exemple, un treillis couvert de verdure contribue à atténuer le son. Une fontaine de table couvre aussi certains bruits. « Quand je travaille dehors, je mets toujours la mienne en marche. Le bruit de l’eau favorise ma créativité », dit Julie Asselin.

De la couleur !

Comme toile de fond, on s’en tient à des couleurs neutres et pâles, car elles captent moins la chaleur. En revanche, si l’espace est couvert, on se permettra des teintes plus foncées, toujours dans des tons neutres.

Et rien n’interdit d’égayer son balcon avec quelques accents plus vifs, comme le jaune, le bleu, ou, pour les chasseuses de tendances, le violet « Very Peri », la couleur Pantone de l’année.

Attention ! « Il faut éviter le look “pizza”. Quand on crée un décor, on suit la règle des trois: on reprend une même couleur trois fois, dans le tapis, un coussin et un petit vase, par exemple. Ça produit un effet de continuité», explique Julie Asselin.

On peut tout de même se permettre un peu de fantaisie dans le choix d’un parasol. « Il y en a de tellement beaux de nos jours ! On n’hésitera pas à opter pour un motif audacieux, rayé ou fleuri. Ouvrir un parasol équivaut à sonner la récréation », dit la designer.

Une touche de verdure

Quelques plantes suffisent pour transformer un balcon en une oasis de fraîcheur. « Elles améliorent la qualité de l’air et atténuent les îlots de chaleur. On a besoin d’être en contact avec la nature », dit Natacha Martin, propriétaire d’Oasis Urbain, qui conçoit et entretient des jardins de ville.

Verdir son espace n’est pas compliqué, selon la designer horticole. Il suffit de choisir ses plantes en fonction de l’ensoleillement de la terrasse et de sa source d’eau, puis de les semer dans un pot assez gros, sinon, la terre sèche trop vite.

On se sent appelée par l’aventure de cultiver soi-même ses fruits et légumes? «Pas besoin de tout avoir ! » fait remarquer Marie-Andrée Fortier. Elle recommande de commencer par quelques fines herbes, des fleurs comestibles ou des cultures dont la production est abondante, comme les tomates cerises.

Beaucoup craignent de voir leurs efforts maraîchers gâchés par des envahisseurs… Comment éloigner les écureuils ? Natacha Martin y va d’un bon conseil : « Ils ont soif ! Je leur laisse un bol d’eau, et ils ne touchent plus à mes tomates ! »

Tout un jardin peut être créé à partir de bacs et de jardinières. « Certains commettent l’erreur de prendre un gros pot et de le remplir de terre. Il faut que l’eau puisse s’écouler », explique Isabelle Gingras.

Les jardiniers moins doués opteront pour des plantes résistantes qui requièrent peu de soins, comme les plantes grasses, le pennisetum rubrum, une graminée annuelle au plumage violacé, ou des sansevières, aussi appelées « langues de belle-mère ». « Elles ne sont pas tuables ! C’est probablement la plante la moins difficile à entretenir au monde », lance Natacha Martin.

Pour une apparence nette et classique, rien ne vaut quelques thuyas dans des pots de terre cuite. Julie Asselin en a trois chez elle, dans lesquels elle accroche des lumières de Noël en hiver. Elle affectionne aussi le simple feuillage, comme celui, vert tendre, de la patate douce décorative, qui tombe en cascades. « Plus c’est épuré, plus c’est chic. Je préfère mettre de la verdure et des fleurs de deux teintes seulement », dit-elle.

Un éclairage chaleureux

Il n’est pas nécessaire d’éclairer une terrasse ou un balcon comme une piste d’atterrissage pour en profiter le soir. Il existe toute une gamme de luminaires suspendus et muraux qu’il s’agit de placer judicieusement en fonction de l’ambiance recherchée. « Je préfère les éclairages discrets, qui mettent le jardin en valeur. L’idée est de créer un jeu d’ombres et de lumière », explique Marie-Andrée Fortier.

Natacha Martin aime particulièrement les lumières posées à même les pots de plantes. « Elles procurent un éclairage absolument magique », soutient-elle. Et afin de limiter la consommation d’électricité, elle conseille de brancher des minuteries aux luminaires.

Pour réchauffer l’atmosphère, Julie Asselin opte pour le minifoyer de table au gaz (qui permet, en outre, de faire griller des guimauves !) ou des photophores, ces vases de verre abritant une bougie. « On place quelques cailloux au fond, et ça ajoute beaucoup d’ambiance », dit-elle.

Microbalcon, maxicharme

Et si on ne dispose que d’un balcon lilliputien ? Selon Julie Asselin, ce n’est jamais trop petit : « Il est toujours possible de créer un coin agréable. Un espace aménagé semble toujours plus grand. » Pour ce faire, elle conseille d’abord d’installer les accessoires en hauteur : un éclairage suspendu, des fleurs dans des jardinières sur pied ou accrochées à la rambarde.

« Il faut se laisser de la place pour bouger, mais il faut aussi être assez entouré pour se sentir accueillis. Les espaces déserts ne sont pas invitants », précise Natacha Martin.

Comme un endroit exigu peut facilement avoir l’air surchargé, Julie Asselin recommande de s’en tenir à quelques meubles – deux banquettes et une petite table rabattable, par exemple – pour créer un coin déjeuner. « Ça doit rester simple et chaleureux, avec moins d’éléments, mais plus forts », conseille-t-elle.

Le même principe s’applique aux plantes. « Évitons la surabondance de couleurs et de textures. Une ou deux plantes vedettes sont préférables à plein de petits pots. Mieux vaut en avoir moins, mais qu’elles soient belles et en santé », explique Natacha Martin.

Longueur, largeur, hauteur, couleurs… Les possibilités d’insuffler sa propre personnalité à son espace, petit ou grand, sont multiples. À chacun d’y aller selon ses envies…