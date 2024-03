Marie-Lyne Joncas: les coulisses de notre séance photo

Une vraie pro, cette Marie-Lyne ! La charmante perfectionniste est arrivée plus que parée pour sa première couverture de magazine. Et le résultat, à voir dans notre numéro du printemps 2024, est fabuleux. Entrez dans les coulisses de cette journée mémorable.

Rendez-vous dans le splendide studio montréalais de la photographe Andréanne Gauthier, avec qui Châtelaine a le bonheur de collaborer depuis quelques années déjà. Par chance, nous tombons sur l’une des rares journées ensoleillées du mois de janvier. Une sublime lumière naturelle inonde le plateau. Il y a de la fébrilité dans l’air !

Tout sourire, Marie-Lyne Joncas arrive et est aussitôt prise en charge par nos experts de la mise en beauté, le maquilleur Jean-François Casselman-Dupont et le coiffeur Romain Le Moëllic. Le duo complice tourne autour de l’animatrice dans une savante chorégraphie, sans jamais se piler sur les pieds. Un beau spectacle.

Le look retenu : un maquillage naturel lumineux et des vagues modernes et naturelles dans la longue chevelure dorée de l’animatrice.

Voici les cosmétiques utilisés pour :

Le teint : sérum teinté de Summer Fridays, anticernes hydratant de Fenty Beauty, bâton bronzant crème mat de Milk Makeup

Les joues : Bâton joues et lèvres crème de Milk Makeup

Bâton joues et lèvres crème de Milk Makeup Les yeux : « J’ai opté pour des ombres à paupières, des crayons et des fards dans les teintes de brun chaud (très tendance depuis l’automne dernier) pour sculpter les yeux. J’ai terminé avec quelques couches de mascara », confie Jean-François Casselman-Dupont.

Les lèvres : baume pour les lèvres teinté Summer Fridays

Mais comment choisir la parfaite tenue parmi la sélection vaste et vitaminée de la styliste Camille Internoscia ? Pas compliqué pour notre cover-girl hyper efficace ; elle sait ce qu’elle aime. Chop chop ! Son souhait d’inclure quelques vêtements sport a en plus été exaucé.

Le fidèle compagnon de Marie-Lyne, son bouledogue Georges, l’accompagnait ce jour-là. Nous n’avons pas pu nous retenir d’immortaliser ce moment magique. La maîtresse, comblée, porte ici un ensemble ample Eliza Faulkner.

Clairement, George est un habitué des séances photo. Devant l’appareil, il se tenait bien droit, fier, dans un calme olympien. Un naturel, quoi.

Voici quelques-uns des modèles de chaussures aux coloris printaniers retenus pour la séance photo. L’équipe craque pour les mules à semelle compensée fluo Black Suede Studio, les sandales violettes (ultime couleur tendance de la saison) de l’entreprise québécoise Maguire et les bottes de cowgirl argentées (clin d’œil aux derniers succès de Beyoncé ?).

Dans cet ensemble en soie Alexander Wang, à la fois structuré et délicat, notre cover-girl s’est éclatée, osant plusieurs poses audacieuses.

La styliste a misé sur des bijoux plutôt discrets : de petites perles, des chaînes en or minimalistes, des boucles d’oreilles aux motifs floraux. Notre choix s’arrête sur un simple choker doré signé Mademoiselle Jules qui s’agence avec l’ensemble que Marie-Lyne porte sur la page couverture de notre magazine printanier.

Changement de tenue. C’est l’heure des retouches ! L’animatrice est royale dans cette chaude lumière qui met en valeur ses jolis traits (et, accessoirement, ce manteau surdimensionné H&M Studio).

Quoi, déjà fini ? Eh oui ! Notre cover-girl a enchaîné les poses en un temps record, mais elle a tout de même pris le temps de manger avec l’équipe. Nous nous disons au revoir, après plusieurs éclats de rire partagés.

Sur la photo de gauche à droite : (debout) Marie-Lyne Joncas, Romain Le Moëllic (coiffeur), Andréanne Gauthier (photographe), Julie Gobeil (rédactrice en chef), Christine Lapointe (directrice artistique), Jean-François Casselman-Dupont (maquilleur), Ann Ross (directrice de production), et Camille Internoscia (styliste). (Assis) : Kéven Poisson (assistant à la photographie)