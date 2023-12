Tendances : retour aux couleurs terreuses

Ennuyantes, les couleurs terreuses ? Oh que non ! Plus que jamais, les déclinaisons de marron réchauffent notre garde-robe comme notre décor. La preuve en quelques agencements joyeusement festifs.

Oublions la froideur des gris ou l’exubérance des couleurs vives ! Depuis quelques saisons déjà, les neutres inspirés de la nature sont dans le ton.

Et pour cause. Synonymes de réconfort, d’authenticité et de stabilité, les teintes praline et cognac gagnent souvent en popularité lorsque le contexte socio-économique est incertain, comme en ce moment, note l’experte en couleurs Marie-Chantal Milette.

N’empêche, ce n’est pas une raison pour bouder son plaisir. On constate d’ailleurs la même tendance dans nos maisons. Après le règne des boiseries pâles d’inspiration scandinave, voici le grand retour des essences foncées, comme le noyer ou l’acacia, de la terracotta au plancher et des accessoires qui font la part belle aux matériaux bruts.

La styliste Fannie Laroche, alias L’Habilleuse, estime pour sa part que cette palette de couleurs douces et rassurantes peut très bien être portée de la tête aux pieds, pourvu qu’on varie les matières. « On peut marier du cuir ou du suède chocolat avec un lainage de la même nuance », conseille-t-elle. Et ce jeu de textures n’est pas passé inaperçu aux défilés automne-hiver 2023 de Michael Kors et d’Hermès, notamment.

Autre suggestion : opter pour une seule pièce couleur café et l’agencer à des pastels, ou à des teintes plus vibrantes, selon ce qui sied le mieux à sa personnalité.

En touche finale, on y va d’un soupçon d’ombre à paupières ou de mascara brun pour une mise en beauté élégante et naturelle, tout aussi dans l’air du temps !

