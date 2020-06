5 entreprises d'ici qui appartiennent à des femmes d'affaires noires – et qu'on aime!

En guise de soutien envers la communauté noire et les entrepreneures locales, voici 5 entreprises d'ici qu'on gagne à connaître.

Une boutique en ligne qui offre des vêtements et des accessoires contemporains influencés par les années 1970 et 1990. On y déniche aussi des trouvailles inspirées par des courants du monde entier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par •NEFË™️ (@nefeshop) le 11 Déc. 2019 à 4 :01 PST

Cette entreprise met en valeur les imprimés africains – les fameux tissus wax aux couleurs pimpantes – sur les vêtements, les chaussures, les sacs et les accessoires déco disponibles sur sa boutique en ligne. On craque d’ailleurs pour ces baskets!

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Afro Chic Couture (@afrochiccouture) le 9 Juin 2020 à 5 :52 PDT

Pas toujours aisé de trouver des fards, des cache-cernes ou des fonds de teint qui conviennent parfaitement à la pigmentation de sa peau. L’entreprise V Kosmetik se démarque par la large gamme de cosmétiques qu’elle propose aux femmes au teint clair ou foncé. Développés au Québec et fabriqués entièrement au Canada, ses produits sont fabriqués à partir d’ingrédients naturels et ils ne sont pas testés sur des animaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇨🇦 Cosmetics #diversityrocks (@v_kosmetik) le 21 Mai 2020 à 5 :34 PDT

L’Atelier Candide est une jolie boutique en ligne qui fait la part belle aux soins corporels écoresponsables. On y trouve les grandes marques comme Druide, Bkind, Oneka, Zayat Aroma… Tous sont faits avec des ingrédients naturels, dont plus de 90 % proviennent du pays.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’atelier candide (@ateliercandide) le 6 Nov. 2019 à 6 :36 PST

Espace Urbain, c’est à la fois une boutique et un lieu de travail collaboratif dans le quartier de la Petite-Patrie, à Montréal. La boutique compte plus de 80 partenaires québécois d’origines diverses, qui fournissent des articles exclusifs issus de la mode afro urbaine et vintage. Les masques de protection en tissu sont d’ailleurs assez mignons avec leurs coloris éclatants.