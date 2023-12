Mode : revisiter sa garde-robe pour les Fêtes

Le temps des Fêtes est propice aux achats impulsifs, surtout quand vient le moment de planifier ses tenues pour toutes les soirées prévues à l’agenda. Et si on revisitait plutôt des pièces qu’on possède déjà ? La clé pour leur insuffler un air de nouveauté : en repenser l’agencement et les parer des accessoires phares de la saison.

Les tissus scintillants

Rien n’incarne mieux le temps des Fêtes que les matières et les tissus brillants. Le risque ? Mal coordonnés, ils peuvent faire… quétaine. La clé pour neutraliser tout faux pas : « Il convient de mélanger les tissus festifs à des coupes plus décontractées », dit la styliste Farah Benosman. Cette saison, elle affectionne particulièrement le duo pantalon métallique et tricot, moins convenu que l’éternelle robe à paillettes.

Et non seulement la juxtaposition de pièces scintillantes n’est pas proscrite, mais elle est la bienvenue ! Encore faut-il suivre ces deux règles de base : d’abord, on évite les doublons de textures identiques. Une jupe et un sac à main à paillettes, c’est non. On misera plutôt sur une variété de finis : lamé, sequins, métallisé, etc. Ensuite, on s’en tient à une palette monochrome, donc une déclinaison d’une seule nuance de la tête aux pieds, raffinée à tout coup.

Conseil d’experte

L’époque où l’on devait choisir entre des bijoux or et argent est bel et bien révolue ! Portés ensemble, ils sont plus branchés que jamais. Farah Benosman suggère d’apprivoiser la tendance en parant son cou de quelques chaînes argentées et de les agencer avec un collier doré plus imposant. Une astuce pour donner une seconde vie à ses parures.

Le veston surdimensionné

D’une saison à l’autre, le règne de la veste oversized ne semble pas vouloir s’essouffler. Son avantage principal ? « Elle s’accorde avec tout et, grâce à son ampleur, elle se prête bien à la superposition », explique la styliste québécoise Racky Sow. À noter que le succès de l’allure chic et décontractée de cet incontournable repose d’abord sur ses proportions. « Je suggère de choisir deux tailles au-dessus de celle que l’on porte habituellement », conseille l’experte.

Comment conférer à une veste une touche qui évoque la magie des Fêtes ? Si elle est assez longue, on la boutonne et on ose la porter seule, assortie de collants et d’escarpins. Autrement, on la combine à une robe soyeuse et aérienne – mini ou maxi – pour en contrebalancer la silhouette structurée. « Une robe plus courte que la veste donnera un effet amusant et désinvolte, tandis qu’une robe longue créera un look élégant », dit Racky Sow.

Conseil d’experte

Pour être à l’avant-garde, la styliste Racky Sow suggère de parer « à profusion » sa veste de broches en tous genres. On emprunte celles de sa grand-mère, pourquoi pas ? Et si nécessaire, on complète sa collection en se rendant dans une brocante, où on en trouve souvent à des prix dérisoires.

La robe cocktail

On possède toutes cette robe cocktail qui dépanne, mais dont on a fini par se lasser. « Les gens hésitent à porter la même chose deux années d’affilée, mais le stylisme peut faire toute la différence », rappelle Farah Benosman. Le secret pour la ressusciter : laisser tomber le prévisible duo robe-escarpins et miser sur des combinaisons inattendues.

La première sur la liste : porter sa robe en la superposant à un pantalon large, évasé ou cigarette, et des talons bas à bout pointu, très tendances cette saison. C’est moins son truc ? On opte pour un collant opaque, qui détrône le modèle diaphane, et on chausse des sandales pour obtenir la juste dose d’audace. Parlant de s’amuser, les gants de soirée font un retour remarqué, parfaits pour raviver une robe trop sage. « Ils se portent courts ou longs dans des matières comme le cuir, l’élasthanne et la dentelle », précise Farah Benosman.

Conseil d’experte

Au lieu de voir le froid hivernal comme un obstacle à ses meilleurs looks, pourquoi ne pas l’utiliser comme source d’inspiration ? En portant un chandail en filet ou en gros tricot douillet sous ou sur une robe plus légère, on ajoute du style et on s’enveloppe de chaleur.

Le chemisier blanc

Peu importe les tendances, toute bonne penderie devrait contenir un chemisier blanc. Pourquoi ? « Son rôle n’est pas d’être le clou du spectacle, mais de rehausser une tenue », explique la styliste Racky Sow. Dans un contexte festif, on enjolive son fini mat en le jumelant à des matières somptueuses, comme le cuir, le velours, la dentelle et le tulle.

Quant à savoir si on le boutonne jusqu’au cou ou pas, on dit oui sans hésiter ! Non seulement le style devient plus formel, mais on peut ainsi adopter l’une des tendances phares de la saison : « le collier à large pendentif qu’on portera dans le repli du collet et qu’on laissera dépasser à l’avant », suggère l’experte.

Bien que le noir et blanc se révèle toujours une combinaison gagnante, Racky Sow recommande d’explorer d’autres teintes neutres, comme le gris, le marine, le brun et le beige. « Ces nuances simplifieront aussi le choix des bijoux », dit-elle. À considérer : les tons froids vont avec l’argent et les teintes chaudes, avec le doré.

Conseil d’experte

Le chemisier blanc se prête à toutes les déclinaisons de superposition. On le porte sous un bustier pour se la jouer néo-romantique, avec un complet, col sorti, en clin d’œil aux années 1970, ou ouvert, façon veste, par-dessus une camisole de soie.

